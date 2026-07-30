Trámites Consulares en Tupungato: atención destinada a ciudadanos bolivianos

La Municipalidad de Tupungato informa que el próximo sábado, personal del Consulado del Estado Plurinacional de Bolivia en Mendoza realizará una jornada de atención en el departamento, con el objetivo de acercar este servicio a la comunidad boliviana residente en la región y facilitar la realización de diversos trámites administrativos.
Trámites en Tupungato sin tener que trasladarse a Mendoza
La atención -articulada por la Colectividad Boliviana del Cordón del Plata- se desarrollará el 1 de agosto de 10 a 17h en la Oficina de Extranjería del mencionado distrito, ubicada en la intersección de calle Salvador Vidal y Corrientes. Durante la jornada, los ciudadanos bolivianos podrán recibir asesoramiento y gestionar distintos trámites consulares, evitando la necesidad de trasladarse hasta la sede del Consulado en la ciudad de Mendoza.
En esta oportunidad estará presente la Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Mendoza, Mónica Álvarez, quien acompañará la atención y el asesoramiento a los vecinos que requieran realizar gestiones como documentos de Registro Civil (certificados nacimiento, matrimonio, defunciones), regularización migratoria, aclaratoria de documentación para migración, revisión de documentación para adquirir nacionalidad boliviana, antecedentes policiales y asesoramiento general.
El único requisito que deberán presentar los asistentes es cualquier tipo de documento que acredite la identidad de la persona, como por ejemplo cédula boliviana o DNI argentino.
En pocas palabras
- Atención Consular: ciudadanos bolivianos en Tupungato podrán tramitar documentación sin viajar a Mendoza.
- Gestión de Trámites: se ofrecerán actas de nacimiento, matrimonio y documentación migratoria.
- Ubicación y Horario: la jornada se realizará en la Oficina de Extranjería el 1 de agosto de 10 a 17h.