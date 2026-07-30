Trámites Consulares en Tupungato: atención destinada a ciudadanos bolivianos

Trámites en Tupungato sin tener que trasladarse a Mendoza

La atención -articulada por la Colectividad Boliviana del Cordón del Plata- se desarrollará el 1 de agosto de 10 a 17h en la Oficina de Extranjería del mencionado distrito, ubicada en la intersección de calle Salvador Vidal y Corrientes. Durante la jornada, los ciudadanos bolivianos podrán recibir asesoramiento y gestionar distintos trámites consulares, evitando la necesidad de trasladarse hasta la sede del Consulado en la ciudad de Mendoza.

En esta oportunidad estará presente la Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Mendoza, Mónica Álvarez, quien acompañará la atención y el asesoramiento a los vecinos que requieran realizar gestiones como documentos de Registro Civil (certificados nacimiento, matrimonio, defunciones), regularización migratoria, aclaratoria de documentación para migración, revisión de documentación para adquirir nacionalidad boliviana, antecedentes policiales y asesoramiento general.