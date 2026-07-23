El Acueducto del Oeste avanza a buen ritmo y consolida una inversión histórica para Tupungato

La obra avanza en Tupungato con tareas de zanjeo y colocación de cañerías, superando expectativas.

El Director de Agua y Saneamiento del Municipio, ingeniero Marcelo Alonso, destacó que el ritmo de ejecución supera las previsiones iniciales: "Estamos trabajando desde el primer mes para reducir los plazos de ejecución. La empresa presentó un plan de obra de 12 meses, pero por pedido del intendente Gustavo Aguilera estamos avanzando para intentar finalizar en aproximadamente nueve meses, siempre que las condiciones lo permitan".

Hasta el momento ya se encuentran en obra más de 3.300 metros de cañería de PVC de alta resistencia, lo que representa el 50% del total previsto para el acueducto. Este material, de 160 milímetros de diámetro y diseñado para soportar altas presiones, permitirá optimizar el funcionamiento del sistema mediante futuras válvulas reguladoras que evitarán roturas en la red principal. "Es una cañería de muy buena calidad que nos permitirá mejorar la operación del sistema y preservar la infraestructura a largo plazo", señaló Alonso.

En paralelo, ya se ejecutó cerca del 50% de las excavaciones correspondientes al primer tramo de la obra, mientras continúan llegando materiales y avanzan las tareas de colocación de cañerías con mano de obra de la empresa y trabajadores locales.

Una obra que transformará el abastecimiento de agua

El proyecto contempla la construcción de un nuevo pozo de agua potable, un acueducto de más de 6,6 kilómetros, una reserva de 240 metros cúbicos, un parque solar fotovoltaico que abastecerá energéticamente el sistema de bombeo y una nueva red de distribución que fortalecerá el suministro en San José y Villa Bastías.

Esta infraestructura permitirá reforzar un sistema que hoy se abastece del manantial de Estancia Atamisque y de un pequeño pozo existente, incorporando una nueva fuente de producción de agua para responder a la creciente demanda de la población.

La obra forma parte del convenio de cooperación firmado entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tupungato y es financiada con los Fondos del Resarcimiento de la Provincia de Mendoza, recursos destinados a ejecutar obras estratégicas de infraestructura en los municipios. En este marco, el Municipio actúa como organismo sub ejecutor, a cargo de la inspección y supervisión técnica de los trabajos.

Los trabajos comprenden la excavación de zanjas, preparación de base con arena, instalación de cañería, protección de la red mediante cinta de seguridad y el posterior tapado completo de las excavaciones.

Alonso también destacó el acompañamiento de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos y solicitó extremar las precauciones al circular por los sectores intervenidos: "Pedimos transitar con menor velocidad y respetar la señalización. Sabemos que las obras generan molestias temporales, pero estamos trabajando para ejecutarlas de la manera más rápida y segura posible, cumpliendo con todas las normas de higiene y seguridad".

Como cierre el funcionario recordó además que el Acueducto del Oeste forma parte del Plan Maestro de Agua Potable impulsado por el Municipio, una planificación estratégica que contempla nuevas perforaciones y futuros acueductos para fortalecer el abastecimiento en distintos sectores del departamento: "Estamos trabajando para que el déficit hídrico pueda suplirse con nuevas fuentes de producción y una red más eficiente que acompañe el crecimiento de Tupungato".