AUH ANSES con DNI finalizado en 1: la fecha exacta de cobro en agosto y los montos confirmados

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.

Los montos que deposita ANSES a los beneficiarios de AUH

Por reglamentación del sistema de protección social, el Estado liquida de manera mensual el 80% de la prestación, reteniendo el 20% restante hasta la entrega de los certificados de vacunación, controles pediátricos y regularidad escolar.

Durante agosto, los valores líquidos girados a la caja de ahorro de cada titular se dividen de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por cada menor.

netos por cada menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.

netos. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin tope de edad).

Quiénes acceden y cómo destrabar el 20% retenido

La cobertura de ANSES alcanza a trabajadores desocupados, informales, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes del Monotributo Social que convivan con menores de 18 años. El programa alcanza a 2,5 millones de familias y protege a cerca de 4,3 millones de chicos en el territorio nacional.

Para cobrar la suma acumulada por las retenciones del 20%, los responsables a cargo deben realizar el trámite de la Libreta AUH desde el canal digital oficial: