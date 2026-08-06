La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación mensual de sus prestaciones sociales. Dentro de la planificación del octavo mes de 2026, las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finaliza en 1 tienen asignado el martes 11 de agosto como fecha oficial de cobro.
AUH ANSES con DNI finalizado en 1: la fecha exacta de cobro en agosto y los montos confirmados
El organismo previsional definió el día de acreditación bancaria para los beneficiarios con documento terminado en 1. Las cifras de lo que se va a cobrar, los valores por discapacidad y la guía para liberar el acumulado de ANSES
El depósito de ANSES incorpora la actualización por movilidad del 1,89%, porcentaje resultante del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) que se liquida con la precisión de dos decimales.
Cronograma completo de la AUH en agosto
Las acreditaciones de ANSES comienzan a aparecer a partir del lunes 10 de agosto y se abonará hasta el lunes 24 de agosto.
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
Los montos que deposita ANSES a los beneficiarios de AUH
Por reglamentación del sistema de protección social, el Estado liquida de manera mensual el 80% de la prestación, reteniendo el 20% restante hasta la entrega de los certificados de vacunación, controles pediátricos y regularidad escolar.
Durante agosto, los valores líquidos girados a la caja de ahorro de cada titular se dividen de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por cada menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin tope de edad).
Quiénes acceden y cómo destrabar el 20% retenido
La cobertura de ANSES alcanza a trabajadores desocupados, informales, personal de casas particulares y pequeños contribuyentes del Monotributo Social que convivan con menores de 18 años. El programa alcanza a 2,5 millones de familias y protege a cerca de 4,3 millones de chicos en el territorio nacional.
Para cobrar la suma acumulada por las retenciones del 20%, los responsables a cargo deben realizar el trámite de la Libreta AUH desde el canal digital oficial:
- Acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a la solapa "Hijos" y presionar en "Libreta AUH" para corroborar el estado de los controles sanitarios y académicos.
- Descargar e imprimir el formulario con la opción "Generar Libreta" en caso de registrar datos incompletos.
- Llevar la planilla física a la escuela y al centro de salud para la correspondiente firma y sellado por parte de los profesionales.
- Digitalizar la hoja completa con una fotografía clara en formato JPG (menor a 3 MB) donde se visualicen los cuatro márgenes.
- Volver a ingresar a Mi ANSES y presionar "Subir Libreta AUH" para completar la validación sin necesidad de acudir de forma presencial a una sucursal.
En pocas palabras
- ANSES y AUH: Hoy cobran beneficiarios con DNI terminado en 1, con aumento del 1,89%.
- Montos confirmados: El haber general es de $120.675,30 por menor.
- Trámite esencial: Se puede subir la Libreta AUH de forma online para liberar el 20% retenido.