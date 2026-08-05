Cómo hacer un perfume casero de hotel usando té verde: 30 gotas para un ambiente limpio y fresco

Lejos de requerir presupuestos elevados o productos industriales cargados de químicos pesados, replicar los perfumes de los hoteles cinco estrellas en casa es posible mediante la combinación exacta de ingredientes naturales.
El secreto radica en utilizar 30 gotas de té verde, el componente estrella capaz de transformar cualquier espacio cotidiano en un auténtico refugio tipo spa.
Por qué se puede hacer un perfume casero con té verde
El té verde se posiciona como un elemento infaltable en la aromaterapia contemporánea debido a su perfil nítido, herbal y sumamente revitalizante.
A diferencia de los aromatizantes comerciales empalagosos, esta esencia actúa como un neutralizador natural que purifica el aire de las habitaciones, dejando una estela ligera y sofisticada.
Para lograr que el perfume de hotel perdure tanto en el aire como en los textiles sin resultar invasivo, los expertos en formulación recomiendan respetar una estructura química precisa que equilibre los componentes volátiles con agentes fijadores.
Cómo preparar el perfume casero de hotel paso a paso
La elaboración de esta fragancia es sencilla y requiere elementos accesibles que podés conseguir en farmacias o dietéticas. Tomá nota de la fórmula exacta:
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Verté el alcohol de perfumería en un frasco atomizador limpio, preferentemente de vidrio, ámbar para proteger la mezcla de la luz.
Incorporá las 30 gotas de té verde y los toques cítricos con la ayuda de un cuentagotas.
Añadí la glicerina vegetal y completá con el agua destilada.
Cerrá el envase, agítalo con energía y dejá macerar la preparación durante 4 o 5 días en un lugar fresco y oscuro. Este tiempo de reposo es fundamental para que los aromas se fusionen y alcancen su máxima expresión antes de pulverizar sobre tus espacios.
En pocas palabras
- Perfume casero: replicar fragancias de hoteles cinco estrellas en casa es posible con ingredientes naturales.
- Té verde: usar 30 gotas de té verde actúa como neutralizador de olores y revitalizante.
- Elaboración: mezclar alcohol de perfumería, té verde, cítricos, glicerina y agua destilada, dejando macerar por 4-5 días.