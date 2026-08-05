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Cómo hacer un perfume casero de hotel usando té verde: 30 gotas para un ambiente limpio y fresco

Con un poco de té verde, puedes crear un aromatizador casero y conviertir a tu casa en un hotel cinco estrellas. Descubre cómo hacerlo, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con un poco de té verde, puedes transformar el aroma de tu casa. 

Con un poco de té verde, puedes transformar el aroma de tu casa. 

Lejos de requerir presupuestos elevados o productos industriales cargados de químicos pesados, replicar los perfumes de los hoteles cinco estrellas en casa es posible mediante la combinación exacta de ingredientes naturales.

El secreto radica en utilizar 30 gotas de té verde, el componente estrella capaz de transformar cualquier espacio cotidiano en un auténtico refugio tipo spa.

Con diferentes elementos caseros, puedes hacer perfumes para tu casa.

Con diferentes elementos caseros, puedes hacer perfumes para tu casa.

Por qué se puede hacer un perfume casero con té verde

El té verde se posiciona como un elemento infaltable en la aromaterapia contemporánea debido a su perfil nítido, herbal y sumamente revitalizante.

A diferencia de los aromatizantes comerciales empalagosos, esta esencia actúa como un neutralizador natural que purifica el aire de las habitaciones, dejando una estela ligera y sofisticada.

Con este perfume puedes purificar el aire de las habitaciones, entre otros beneficios.&nbsp;

Con este perfume puedes purificar el aire de las habitaciones, entre otros beneficios.

Para lograr que el perfume de hotel perdure tanto en el aire como en los textiles sin resultar invasivo, los expertos en formulación recomiendan respetar una estructura química precisa que equilibre los componentes volátiles con agentes fijadores.

Cómo preparar el perfume casero de hotel paso a paso

La elaboración de esta fragancia es sencilla y requiere elementos accesibles que podés conseguir en farmacias o dietéticas. Tomá nota de la fórmula exacta:

  1. Verté el alcohol de perfumería en un frasco atomizador limpio, preferentemente de vidrio, ámbar para proteger la mezcla de la luz.

  2. Incorporá las 30 gotas de té verde y los toques cítricos con la ayuda de un cuentagotas.

  3. Añadí la glicerina vegetal y completá con el agua destilada.

  4. Cerrá el envase, agítalo con energía y dejá macerar la preparación durante 4 o 5 días en un lugar fresco y oscuro. Este tiempo de reposo es fundamental para que los aromas se fusionen y alcancen su máxima expresión antes de pulverizar sobre tus espacios.

En pocas palabras

  • Perfume casero: replicar  fragancias de hoteles cinco estrellas en casa es posible con ingredientes naturales.
  • Té verde: usar 30 gotas de té verde actúa como neutralizador de olores y revitalizante.
  • Elaboración: mezclar alcohol de perfumería, té verde, cítricos, glicerina y agua destilada, dejando macerar por 4-5 días.
Resumen generado por Thinkindot AI

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