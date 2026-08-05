Cómo hacer un perfume casero de hotel usando té verde: 30 gotas para un ambiente limpio y fresco

A diferencia de los aromatizantes comerciales empalagosos, esta esencia actúa como un neutralizador natural que purifica el aire de las habitaciones, dejando una estela ligera y sofisticada.

Con este perfume puedes purificar el aire de las habitaciones, entre otros beneficios.

Para lograr que el perfume de hotel perdure tanto en el aire como en los textiles sin resultar invasivo, los expertos en formulación recomiendan respetar una estructura química precisa que equilibre los componentes volátiles con agentes fijadores.

Cómo preparar el perfume casero de hotel paso a paso

La elaboración de esta fragancia es sencilla y requiere elementos accesibles que podés conseguir en farmacias o dietéticas. Tomá nota de la fórmula exacta: