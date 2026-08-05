Nuevo aumento: cuánto cobran en agosto los albañiles tras una suba salarial

Cuánto cobran en agosto los albañiles

Los números para la Zona A muestran un cambio sustancial en la base de cada categoría. Un operario inicial en el rol de ayudante pasa a cobrar $5.399 por hora de trabajo en las obras. El rango de medio oficial alcanza los $5.866.

Las categorías superiores también modifican sus bases de salario con la reciente paritaria. El operario calificado bajo el grado de oficial percibe ahora $6.348, mientras un oficial especializado llega al tope de la grilla con un valor de $7.420 por hora.

Los obreros recibieron un nuevo aumento en agosto.

El caso de los serenos

El esquema homologado por la Secretaría de Trabajo nacional determina además el sueldo mínimo mensual para quienes cumplen tareas de sereno. Dicho rol pasa a percibir $980.858, sin contar los recargos adicionales correspondientes a las zonas geográficas B, C junto a la región C-Austral.

Durante los meses previos se abonaron sumas no remunerativas en dos cuotas que sí contemplaban descuentos de obras sociales. El documento final sostiene el aporte solidario del 2% sobre los haberes, aunque la propia cuota sindical absorbe dicho porcentaje para evitar un descuento doble a los trabajadores afiliados.