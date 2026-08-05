Nuevo aumento: cuánto cobran en agosto los albañiles tras una suba salarial

Los trabajadores encuadrados en los convenios de la construcción perciben un aumento en sus ingresos desde el primer día del octavo mes del año. La actualización beneficia de forma directa a los albañiles en todo el territorio nacional, al modificar los montos por hora de trabajo.
El ajuste salarial representa la última etapa del entendimiento cerrado por la UOCRA junto a las cámaras empresarias. Dicha resolución establece una suba del 1,9% para el período actual, lo cual consolida el esquema trazado durante el trimestre.
El porcentaje definido se aplica de manera acumulativa sobre los montos vigentes hasta finales de julio, incorporando la cifra extra correspondiente a ese mes. La metodología diseñada por las partes negociadoras funcionó bajo el mismo formato durante junio, cuando el incremento resultó del 2,1%, al igual que en julio con un 2%.
Cuánto cobran en agosto los albañiles
Los números para la Zona A muestran un cambio sustancial en la base de cada categoría. Un operario inicial en el rol de ayudante pasa a cobrar $5.399 por hora de trabajo en las obras. El rango de medio oficial alcanza los $5.866.
Las categorías superiores también modifican sus bases de salario con la reciente paritaria. El operario calificado bajo el grado de oficial percibe ahora $6.348, mientras un oficial especializado llega al tope de la grilla con un valor de $7.420 por hora.
El caso de los serenos
El esquema homologado por la Secretaría de Trabajo nacional determina además el sueldo mínimo mensual para quienes cumplen tareas de sereno. Dicho rol pasa a percibir $980.858, sin contar los recargos adicionales correspondientes a las zonas geográficas B, C junto a la región C-Austral.
Durante los meses previos se abonaron sumas no remunerativas en dos cuotas que sí contemplaban descuentos de obras sociales. El documento final sostiene el aporte solidario del 2% sobre los haberes, aunque la propia cuota sindical absorbe dicho porcentaje para evitar un descuento doble a los trabajadores afiliados.
En pocas palabras
- Aumento salarial: los albañiles reciben un incremento en agosto de 2026 según escalas oficiales.
- UOCRA y cámaras: el ajuste salarial es la etapa final de un acuerdo que incluye subas acumulativas.
- Detalle de cobros: se detallan los valores por hora para oficiales, medio oficial y ayudantes, además de los serenos.