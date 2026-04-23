Qué pasó con las tres tildes azules de WhatsApp: el rumor que alertó a los usuarios

En el ecosistema de las redes sociales, los rumores corren más rápido que un mensaje de texto, y esta vez, la protagonista es la famosa tercera tilde azul de WhatsApp. Según una versión que se instaló entre los usuarios, Meta estaría planeando implementar una nueva marca en los chats para avisar cuando alguien saca una captura de pantalla de una conversación.
Esta idea, que ya funciona en aplicaciones como Snapchat, supuestamente busca reforzar la privacidad y la seguridad de los cientos de millones de personas que, según datos de Statista, eligen la aplicación para comunicarse día a día.
Sin embargo, para los que están preocupados por miedo a ser descubiertos "stalkeando" o guardando un comprobante, hay noticias que traen alivio. A pesar de la insistencia de los usuarios en debatir la utilidad de esta herramienta, el portal especializado WABetaInfo, que suele tener info precisa sobre las novedades de la app, negó rotundamente que existan versiones beta o pruebas técnicas que respalden este cambio.
La tercera tilde azul de WhatsApp, la postura de la empresa y los servicios en funcionamiento
Actualmente, el sistema se mantiene firme con sus tres estados conocidos: un tilde gris para el envío exitoso, dos tildes grises para la entrega en el dispositivo y el clásico doble tilde azul que confirma la lectura para quienes tienen la función activada.
Para cerrar cualquier tipo de duda, no está de más remarcar que la propia compañía salió a desmentir la información de manera repetida, asegurando que se trata de una noticia falsa. Es decir, por lo pronto no hay nada en el horizonte en cuanto a una tercera tilde azul.
Aunque Mark Zuckerberg y su equipo de Meta trabajan constantemente para modernizar la interfaz y sumar funciones innovadoras, esta versión no forma parte de los planes oficiales.
Por ahora, saber si alguien guardó tu chat seguirá siendo un misterio, confirmando que, al menos en 2026, la privacidad de las capturas de pantalla se mantiene intacta frente a las especulaciones que circulan por internet.