Qué pasó con las tres tildes azules de WhatsApp: el rumor que alertó a los usuarios

whatsapp-tercera-tilde-azul.jpg La tercera tilde azul en WhatsApp, una versión que se instaló. Meta salió a aclarar el asunto.

La tercera tilde azul de WhatsApp, la postura de la empresa y los servicios en funcionamiento

Actualmente, el sistema se mantiene firme con sus tres estados conocidos: un tilde gris para el envío exitoso, dos tildes grises para la entrega en el dispositivo y el clásico doble tilde azul que confirma la lectura para quienes tienen la función activada.

Para cerrar cualquier tipo de duda, no está de más remarcar que la propia compañía salió a desmentir la información de manera repetida, asegurando que se trata de una noticia falsa. Es decir, por lo pronto no hay nada en el horizonte en cuanto a una tercera tilde azul.

whatsapp, estafas, numero WhatsApp, el rey de la mensajería instantánea a nivel mundial.

Aunque Mark Zuckerberg y su equipo de Meta trabajan constantemente para modernizar la interfaz y sumar funciones innovadoras, esta versión no forma parte de los planes oficiales.

Por ahora, saber si alguien guardó tu chat seguirá siendo un misterio, confirmando que, al menos en 2026, la privacidad de las capturas de pantalla se mantiene intacta frente a las especulaciones que circulan por internet.