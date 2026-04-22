Chau WhatsApp: la lista definitiva de los celulares en los que dejará de funcionar la app

whatsapp, estafas, numero El avance de la tecnología y la renovación de funciones deja afuera de WhatsApp a una lista de teléfonos en 2026.

Qué teléfonos celulares dejan de tener WhatsApp en 2026

Samsung

Galaxy S3

S4 Mini

Note 2

Atención usuarios de Motorola, ya que también deberán estar atentos si tienen un:

Moto G de primera generación

Moto E de 2014

telefono samsung galaxy Samsung también avisó que varios de sus modelos dejan de tener WhatsApp en 2026.

Mientras que por el lado de LG, los que se quedarán afuera serán:

Nexus 4

G2 Mini

Los fanáticos de Sony verán el final del soporte en lo:

Xperia Z

SP

Y quienes aún conserven un iPhone 5 o 5c también tendrán que buscar alternativas.

whatsapp WhatsApp, el mensajero por excelencia en el mundo entero.

¿Qué podés hacer para no perder tus conversaciones de un día para el otro? Lo primero es entrar a la configuración de tu teléfono y chequear en la parte de "Acerca del dispositivo" qué sistema tenés. Si estás en el grupo de riesgo, la recomendación es hacer una copia de seguridad urgente en Google Drive o iCloud.

Si tu aparato no permite actualizar el sistema a una versión más nueva, lamentablemente no queda otra opción que ir pensando en renovar el equipo para seguir comunicado.

Aunque parezca un dolor de cabeza, anticiparse es clave para no perder fotos, chats y contactos importantes cuando la aplicación se bloquee definitivamente.