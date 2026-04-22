Chau WhatsApp: la lista definitiva de los celulares en los que dejará de funcionar la app

Si todavía tenés ese teléfono que te acompaña hace años, mejor que vayas revisando qué versión de sistema operativo usa. Como ya es costumbre, Meta Platforms anunció una nueva limpieza en WhatsApp para este 2026.
El motivo no es caprichoso: la aplicación sumó herramientas de inteligencia artificial, mejoras en las videollamadas y protocolos de seguridad mucho más pesados que los procesadores viejos simplemente no pueden aguantar. Concretamente, para que la app funcione bien y sea segura para todos, los modelos más antiguos tienen que dar un paso al costado.
La regla para este año es clara: si tu equipo no llega a Android 5.0 o, en el caso de Apple, se quedó por debajo de iOS 12, el servicio dejará de funcionar.
Qué teléfonos celulares dejan de tener WhatsApp en 2026
Samsung
- Galaxy S3
- S4 Mini
- Note 2
Atención usuarios de Motorola, ya que también deberán estar atentos si tienen un:
- Moto G de primera generación
- Moto E de 2014
Mientras que por el lado de LG, los que se quedarán afuera serán:
- Nexus 4
- G2 Mini
Los fanáticos de Sony verán el final del soporte en lo:
- Xperia Z
- SP
Y quienes aún conserven un iPhone 5 o 5c también tendrán que buscar alternativas.
¿Qué podés hacer para no perder tus conversaciones de un día para el otro? Lo primero es entrar a la configuración de tu teléfono y chequear en la parte de "Acerca del dispositivo" qué sistema tenés. Si estás en el grupo de riesgo, la recomendación es hacer una copia de seguridad urgente en Google Drive o iCloud.
Si tu aparato no permite actualizar el sistema a una versión más nueva, lamentablemente no queda otra opción que ir pensando en renovar el equipo para seguir comunicado.
Aunque parezca un dolor de cabeza, anticiparse es clave para no perder fotos, chats y contactos importantes cuando la aplicación se bloquee definitivamente.