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Chau WhatsApp: la lista definitiva de los celulares en los que dejará de funcionar la app

WhatsApp, la app por excelencia en el mundo entero a la hora de comunicarse, dejará de funcionar muchos celulares por cuestiones operativas. Chequeá el tuyo

Pablo Philippens
Editado por Pablo Philippens
WhatsApp ya no estará disponible en una larga lista de teléfonos celulares, según anunció Meta. Imagen generada con IA. 

WhatsApp ya no estará disponible en una larga lista de teléfonos celulares, según anunció Meta. Imagen generada con IA. 

Si todavía tenés ese teléfono que te acompaña hace años, mejor que vayas revisando qué versión de sistema operativo usa. Como ya es costumbre, Meta Platforms anunció una nueva limpieza en WhatsApp para este 2026.

El motivo no es caprichoso: la aplicación sumó herramientas de inteligencia artificial, mejoras en las videollamadas y protocolos de seguridad mucho más pesados que los procesadores viejos simplemente no pueden aguantar. Concretamente, para que la app funcione bien y sea segura para todos, los modelos más antiguos tienen que dar un paso al costado.

La regla para este año es clara: si tu equipo no llega a Android 5.0 o, en el caso de Apple, se quedó por debajo de iOS 12, el servicio dejará de funcionar.

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El avance de la tecnolog&iacute;a y la renovaci&oacute;n de funciones deja afuera de WhatsApp a una lista de tel&eacute;fonos en 2026.&nbsp;

El avance de la tecnología y la renovación de funciones deja afuera de WhatsApp a una lista de teléfonos en 2026.

Qué teléfonos celulares dejan de tener WhatsApp en 2026

Samsung

  • Galaxy S3
  • S4 Mini
  • Note 2

Atención usuarios de Motorola, ya que también deberán estar atentos si tienen un:

  • Moto G de primera generación
  • Moto E de 2014
telefono samsung galaxy
Samsung tambi&eacute;n avis&oacute; que varios de sus modelos dejan de tener WhatsApp en 2026.&nbsp;

Samsung también avisó que varios de sus modelos dejan de tener WhatsApp en 2026.

Mientras que por el lado de LG, los que se quedarán afuera serán:

  • Nexus 4
  • G2 Mini

Los fanáticos de Sony verán el final del soporte en lo:

  • Xperia Z
  • SP

Y quienes aún conserven un iPhone 5 o 5c también tendrán que buscar alternativas.

whatsapp
WhatsApp, el mensajero por excelencia en el mundo entero.&nbsp;&nbsp;

WhatsApp, el mensajero por excelencia en el mundo entero.

¿Qué podés hacer para no perder tus conversaciones de un día para el otro? Lo primero es entrar a la configuración de tu teléfono y chequear en la parte de "Acerca del dispositivo" qué sistema tenés. Si estás en el grupo de riesgo, la recomendación es hacer una copia de seguridad urgente en Google Drive o iCloud.

Si tu aparato no permite actualizar el sistema a una versión más nueva, lamentablemente no queda otra opción que ir pensando en renovar el equipo para seguir comunicado.

Aunque parezca un dolor de cabeza, anticiparse es clave para no perder fotos, chats y contactos importantes cuando la aplicación se bloquee definitivamente.

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