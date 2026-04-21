Es oficial: así funciona la nueva versión paga de WhatsApp y estos son los cambios que introduce

Además, se incorporan tonos de llamada exclusivos y la posibilidad de personalizar el icono de la aplicación con diferentes colores, permitiendo que el acceso directo en la pantalla del teléfono refleje el estilo de cada persona.

Para quienes priorizan la productividad, WhatsApp Plus introduce una mejora funcional significativa en la gestión de conversaciones: la capacidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior de la lista, superando ampliamente el límite actual de la versión gratuita (solo dos chats).

whatsapp plus WhatsApp Plus comenzará a desplegarse en América Latina dentro de los próximos días.

Por otro lado, esta versión paga de WhatsApp no está libre de críticas: incluso pagando la membresía, el usuario seguirá viendo anuncios en estados y canales, tal como sucede con la opción universal que todos tenemos en el celular.

Por el momento, WhatsApp Plus está disponible solo para Europa y se estima que en las próximas semanas llegue a Latinoamérica. Respecto al precio, la fuente citada asegura que en el viejo continente se paga 2,49 euros mensuales. Además, en caso de quererlo, se puede acceder a una membresía más premium, de 4 euros por mes, en la cual están bloqueados los anuncios.