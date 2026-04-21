Es oficial: así funciona la nueva versión paga de WhatsApp y estos son los cambios que introduce

Desde hace algunos meses, Meta está probando en WhatsApp una versión plus del servicio de mensajería. Las evaluaciones llegaron a su fin y la compañía liderada por Mark Zuckerberg lanzó de manera oficial su opción de suscripción. A continuación, el valor de la membresía y los cambios que introduce en la aplicación.
WhatsApp Plus: qué es, cómo funciona y cuánto vale
WhatsApp Plus es el nombre de la nueva alternativa paga que ofrece Meta. Se trata de una versión diseñada para aquellos usuarios que buscan un nivel superior de personalización. Aunque, es importante aclarar que este movimiento no supone el fin del servicio gratuito: la aplicación estándar que todos conocemos conservará sus funciones básicas tales como el cifrado de extremo a extremo y la gratuidad en mensajes y llamadas que la han caracterizado durante años.
En concreto, según informa el sitio especializado WABetaInfo, WhatsApp Plus está centrado en brindar una agradable experiencia estética y organizativa, sin añadir tantas modificaciones drásticas que mejoren el uso de la aplicación. Por ejemplo, entre las novedades más llamativas se encuentran los stickers premium, los cuales cuentan con animaciones y efectos visuales exclusivos. Aunque cualquier usuario puede recibir estos stickers, solo los suscriptores de la versión Plus tienen el privilegio de guardarlos en sus favoritos o reutilizarlos en otros chats.
Además, se incorporan tonos de llamada exclusivos y la posibilidad de personalizar el icono de la aplicación con diferentes colores, permitiendo que el acceso directo en la pantalla del teléfono refleje el estilo de cada persona.
Para quienes priorizan la productividad, WhatsApp Plus introduce una mejora funcional significativa en la gestión de conversaciones: la capacidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior de la lista, superando ampliamente el límite actual de la versión gratuita (solo dos chats).
Por otro lado, esta versión paga de WhatsApp no está libre de críticas: incluso pagando la membresía, el usuario seguirá viendo anuncios en estados y canales, tal como sucede con la opción universal que todos tenemos en el celular.
Por el momento, WhatsApp Plus está disponible solo para Europa y se estima que en las próximas semanas llegue a Latinoamérica. Respecto al precio, la fuente citada asegura que en el viejo continente se paga 2,49 euros mensuales. Además, en caso de quererlo, se puede acceder a una membresía más premium, de 4 euros por mes, en la cual están bloqueados los anuncios.