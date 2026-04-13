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En Mendoza

Ya rige la ley para denunciar a infractores a través de WhatsApp

Mendoza reglamentó el envío de fotos y videos por WhatsApp para multar infracciones: los juzgados viales validarán el material como prueba de sanción

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Cualquier persona podrá enviar a Municipios o al Ministerio de Seguridad material audiovisual de posibles infracciones viales a través de canales digitales oficiales, incluido WhatsApp.

Cualquier persona podrá enviar a Municipios o al Ministerio de Seguridad material audiovisual de posibles infracciones viales a través de canales digitales oficiales, incluido WhatsApp.

El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes la Ley N° 9701. A partir de ahora, cualquier ciudadano podrá convertirse en un "informante" de la autoridad vial enviando videos a través de WhatsApp.

La norma permite que las personas remitan material audiovisual (fotos o videos) capturados en la vía pública donde se adviertan infracciones. El canal principal será WhatsApp, aunque también se habilitarán enlaces institucionales.

infracciones multas viales en ruta 7 las heras
Ahora podrás mandar videos y/o fotos de supuestas infracción a través de WhatsApp.

Ahora podrás mandar videos y/o fotos de supuestas infracción a través de WhatsApp.

Qué dice la ley sobre los "escraches" por WhatsApp

Se incorpora el art. 120 bis: cualquier persona puede enviar fotos o videos de presuntas infracciones viales por canales digitales (como WhatsApp) a los municipios o al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ese material es solo una comunicación ciudadana (no denuncia formal ni prueba válida por sí sola). La autoridad puede descartarlo si parece falso o fuera de jurisdicción y, si hay datos suficientes, remitirlo al Juzgado Vial acompañado de un informe preliminar que indique la infracción supuestamente observada y los datos identificatorios que surjan del propio material, sin validar ni certificar su contenido.

Los Juzgados Viales analizarán la información y decidirán si la validan y cómo proceder.

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Se incorpora el art. 120 bis: cualquier persona puede enviar fotos o videos de presuntas infracciones viales por canales digitales (como WhatsApp).

Se incorpora el art. 120 bis: cualquier persona puede enviar fotos o videos de presuntas infracciones viales por canales digitales (como WhatsApp).

Cómo denunciar infracciones por Whatsapp en Mendoza

La recepción del material se hará a través de los canales digitales oficiales que se dispongan: enlaces web institucionales y sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.

Esta medida busca multiplicar el control estatal sin necesidad de aumentar la cantidad de preventores en las calles, apelando a la responsabilidad (y la cámara) de los mendocinos.

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