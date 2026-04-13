Ya rige la ley para denunciar a infractores a través de WhatsApp

Ese material es solo una comunicación ciudadana (no denuncia formal ni prueba válida por sí sola). La autoridad puede descartarlo si parece falso o fuera de jurisdicción y, si hay datos suficientes, remitirlo al Juzgado Vial acompañado de un informe preliminar que indique la infracción supuestamente observada y los datos identificatorios que surjan del propio material, sin validar ni certificar su contenido.

Los Juzgados Viales analizarán la información y decidirán si la validan y cómo proceder.

infracciones multas viales en ruta 7 las heras 2 Se incorpora el art. 120 bis: cualquier persona puede enviar fotos o videos de presuntas infracciones viales por canales digitales (como WhatsApp).

Cómo denunciar infracciones por Whatsapp en Mendoza

La recepción del material se hará a través de los canales digitales oficiales que se dispongan: enlaces web institucionales y sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.

Esta medida busca multiplicar el control estatal sin necesidad de aumentar la cantidad de preventores en las calles, apelando a la responsabilidad (y la cámara) de los mendocinos.