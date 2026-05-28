Atención cambios en WhatsApp e Instagram: algunas funciones serán pagas

Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo digital y la necesidad de financiar nuevas tecnologías forzaron un giro estratégico.

La firma estadounidense comenzó a delinear la implementación de un ambicioso modelo híbrido que marcará el fin del "todo gratis" tal como se lo conocía hasta el momento.

A través del desarrollo de un nuevo paquete unificado de suscripciones, la compañía busca diversificar sus fuentes de ingresos globales y reducir la fuerte dependencia que hoy mantiene con el mercado de los anuncios pautados por terceros, abriendo una veta de facturación directa con su base de usuarios.

Las autoridades de la corporación multinacional aclararon rápidamente que las funciones básicas y esenciales de interacción no sufrirán alteraciones inmediatas, pero sentaron las bases de una segmentación cada vez más marcada en el universo web.

Las pruebas pilotos de la Inteligencia Artificial

La estrategia de monetización quedará englobada bajo la marca unificada Meta One, el nuevo paraguas corporativo que centralizará todos los planes de suscripción de la empresa.

Dentro de este esquema, las modificaciones variarán notablemente según las características específicas de cada aplicación, apuntando principalmente a los usuarios intensivos que requieran herramientas avanzadas de personalización, mayor alcance métrico o automatización de procesos informáticos.

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En el caso de Instagram y Facebook, los usuarios que opten por las alternativas de pago tendrán acceso a ventajas de diseño y visualización exclusivas.

Entre las herramientas confirmadas aparecen opciones avanzadas para perfiles, reacciones animadas exclusivas, stickers premium y listas ampliadas de audiencia.

Además, dentro de la versión Instagram Plus, se habilitará la opción de extender las publicaciones más allá de las tradicionales 24 horas y se podrá auditar con precisión cuántas veces fue reproducida por los seguidores.

El desembarco de los abonos en WhatsApp estará fuertemente enfocado en la mensajería corporativa y el diseño de la interfaz. Los suscriptores de los planes comerciales contarán con la posibilidad de aplicar temas visuales inéditos, utilizar tonos totalmente personalizados y fijar una mayor cantidad de salas de chat en la pantalla principal del dispositivo, optimizando los tiempos de respuesta y la gestión interna de las carteras de clientes en el sector comercial.

El verdadero motor de este cambio estructural se encuentra en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). Mantener el procesamiento de datos de los asistentes virtuales demanda una infraestructura millonaria, por lo que la compañía lanzará dos abonos específicos para quienes hagan un uso intensivo de su tecnología: el plan Meta One Plus tendrá un valor de u$s7,99 mensuales, mientras que la versión Meta One Premium ascenderá a los u$s19,99 por mes.

Fuente: iprofesional.com