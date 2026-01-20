Videos que alarman: conductores imprudentes filmados in fraganti en el paso a Chile

Más maniobras peligrosas en el paso a Chile

En otro de los videos se advierte como dos conductores toman la decisión de adelantarse en doble línea amarilla, en plena Ruta 7, justo en un tramo que antecede a una curva y que se encuentra con el asfalto deteriorado.

El segundo automóvil logra incorporarse a su trocha justo antes de toparse con un camión que venía de frente haciéndole señas de luces.

El tercer incidente registrado tuvo como protagonista al conductor de un camión, de origen paraguayo.

paso a chile maniobra peligrosa El camión paraguayo pasando en doble línea amarilla, en el paso a Chile.

Accidentes en el paso a Chile

El último día del 2025 se registraron dos accidentes de gravedad en el paso a Chile, ambos con consecuencias fatales. El primero protagonizado por un auto que desbarrancó. En el vehículo iban cuatro personas y una de ellas, de origen chileno, falleció.

El segundo, protagonizado por una mamá y su hijo de 6 años, quien murió producto del vuelco, a la altura del kilómetro 1.080.

En el 2026, se produjo un nuevo accidente fatal el 12 de enero, cuando un auto que regresaba de Chile impactó de frente con un camión. El fallecido fue el acompañante del vehículo menor.