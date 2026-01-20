Día a día se registran conductores imprudentes en el paso a Chile. Esta vez, testimonios, videos y fotografías dan cuenta de nuevas maniobras que podrían haber causado accidentes en la peligrosa Ruta 7.
Videos que alarman: conductores imprudentes filmados in fraganti en el paso a Chile
Unos se adelantan en doble amarilla y se topan de frente con un camión. Otro, lo hace en Los Caracoles. El paso a Chile es peligroso y los imprudentes no cesan
Uno de los videos que llegó a la redacción de Diario UNO fue grabado el sábado, en Los Caracoles de Chile. En la imagen se puede ver a una camioneta de patente argentina, que regresaba al país con carga en el techo, adelantando autos y camiones en esa zona de curvas pronunciadas.
La maniobra fue tan arriesgada que otros conductores debieron hacerle espacio para que se pudiera reincorporar a su carril y así evitar que chocara con quienes venían de frente, en un horario de alto tránsito.
Más maniobras peligrosas en el paso a Chile
En otro de los videos se advierte como dos conductores toman la decisión de adelantarse en doble línea amarilla, en plena Ruta 7, justo en un tramo que antecede a una curva y que se encuentra con el asfalto deteriorado.
El segundo automóvil logra incorporarse a su trocha justo antes de toparse con un camión que venía de frente haciéndole señas de luces.
El tercer incidente registrado tuvo como protagonista al conductor de un camión, de origen paraguayo.
Accidentes en el paso a Chile
El último día del 2025 se registraron dos accidentes de gravedad en el paso a Chile, ambos con consecuencias fatales. El primero protagonizado por un auto que desbarrancó. En el vehículo iban cuatro personas y una de ellas, de origen chileno, falleció.
El segundo, protagonizado por una mamá y su hijo de 6 años, quien murió producto del vuelco, a la altura del kilómetro 1.080.
En el 2026, se produjo un nuevo accidente fatal el 12 de enero, cuando un auto que regresaba de Chile impactó de frente con un camión. El fallecido fue el acompañante del vehículo menor.