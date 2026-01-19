El Paso Cristo Redentor comenzó la semana con importantes demoras para cruzar a Chile

Los paradores en Uspallata, Penitentes y Punta de Vacas están habilitados para que los viajeros esperen allí en lugar de hacerlo al costado de la ruta, ya que en esos lugares tienen servicios como baños y lugares donde comprar algunos alimentos y bebidas.

En cambio, en el complejo aduanero Horcones, para ingresar a Mendoza, solo hay 10 minutos de espera.

Demoras en el Paso Cristo Redentor

El recambio de quincena se comenzó a sentir el sábado, cuando en la mañana también se registraron demoras que llegaron hasta las 4 horas para pasar a Chile.

paso cristo redentor paso a chile los libertadores Hasta 4 kilómetros de vehículos para pasar a Chile es lo que informaron desde el Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa.

Sin embargo, las estadísticas muestran que este verano son mucho menos las personas que cruzaron la frontera para llegar a las playas del Pacífico, en comparación al año pasado.

Esto se ve reflejado también en las esperas en el Paso Cristo Redentor, cuando en temporadas pasadas la gente aguardó hasta 14 horas para pasar por Los Libertadores, lo que generó todo tipo de problemas.