El Paso Cristo Redentor tuvo gran movimiento desde primera hora de este lunes, luego que cientos de turistas emprendieron viaje hacia Chile para arrancar sus vacaciones en la segunda quincena de enero. Pidieron manejar con cuidado, respetar las señales viales y tener paciencia para cruzar al vecino país.
El Paso Cristo Redentor comenzó la semana con importantes demoras para cruzar a Chile
Cientos de turistas eligieron viajar a Chile en la segunda quincena de enero, lo que implica esperas en el Paso Cristo Redentor por los controles aduaneros
Las autoridades del paso fronterizo confirmaron que a las 9 de este lunes había demoras de 3 horas en el complejo aduanero Los Libertadores, en Chile, debido a la gran cantidad de vehículos que cruzan hacia el vecino país para pasar sus vacaciones.
Como consecuencia, esto generó una fila de hasta 4 kilómetros de vehículos que esperan para hacer aduana en Los Libertadores y seguir viaje hacia el lugar de vacaciones.
Los paradores en Uspallata, Penitentes y Punta de Vacas están habilitados para que los viajeros esperen allí en lugar de hacerlo al costado de la ruta, ya que en esos lugares tienen servicios como baños y lugares donde comprar algunos alimentos y bebidas.
En cambio, en el complejo aduanero Horcones, para ingresar a Mendoza, solo hay 10 minutos de espera.
Demoras en el Paso Cristo Redentor
El recambio de quincena se comenzó a sentir el sábado, cuando en la mañana también se registraron demoras que llegaron hasta las 4 horas para pasar a Chile.
Sin embargo, las estadísticas muestran que este verano son mucho menos las personas que cruzaron la frontera para llegar a las playas del Pacífico, en comparación al año pasado.
Esto se ve reflejado también en las esperas en el Paso Cristo Redentor, cuando en temporadas pasadas la gente aguardó hasta 14 horas para pasar por Los Libertadores, lo que generó todo tipo de problemas.