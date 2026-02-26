Un camión volcó en la Ruta 7 y el chofer quedó atrapado

Embed - Accidente en la Ruta 7: media calzada habilitada

El estado del Paso Cristo Redentor

El Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas del día, en ambas direcciones y para todo tipo de vehículos, según la última información enviada por la coordinación de ambos pasos.

No hay demoras de importancia ni en el Complejo Aduanero Roque Carranza, Argentina, ni en Los Libertadores, Chile.

El pronóstico para el cruce a Chile

Y, además de que no se han registrado largas filas de autos para cruzar a Chile, la otra buena noticia es que al menos hasta el miércoles próximo no se registrarían lluvias según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Este jueves la temperatura máxima fue de 10 grados y la mínima de 1 con un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Para el viernes está pronosticado que se mantenga la misma temperatura y un cielo parcialmente nublado.

Así estuvo el Paso Cristo Redentor este jueves.

Para el sábado se espera que la mínima baje a 0 y la máxima suba a 14. También con un cielo parcialmente nublado.

El domingo la temperatura mínima alcanzaría los 2 grados y la máxima 14.

El lunes se espera también una mínima de 2 y una máxima de 14

El martes y miércoles de la semana próxima se mantendrán con una mínima de 1 grado y una máxima de 13.