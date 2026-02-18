Inicio Política Doble vía
Licitaron la doble vía que conectará el este con la Ruta 7 y la inversión supera los 27.000 millones

Los trabajos comprenden la ejecución del Tramo III de la doble vía. La apertura de sobres se llevará a cabo el 18 de marzo

Redacción de UNO
Los sobres de las empresas interesadas de la doble via se abrirán el 18 de marzo.

La Dirección Provincial de Vialidad lanzó la licitación pública para construir el Tramo III de la doble vía de acceso a Rivadavia, Junín y San Martín, una obra clave para mejorar la conectividad del Este provincial con el corredor bioceánico. La novedad se conoció este miércoles en el Boletín Oficial.

Los trabajos comprenderán desde el Carril Centro (departamento de Junín) hasta la RN 7 (departamento de San Martín), lo que corresponde al tramo final de 4,7 kilómetros, lo que totalizará 12 kilómetros de las 3 etapas.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $27.150.000.000 y será financiada con el Fondo de Resarcimiento establecido por el Decreto 2070/24. El plazo previsto de ejecución es de 20 meses corridos.

doble vía acceso este.jpeg
La doble vía tiene un plazo de ejecución de 20 meses.

Desde el organismo destacaron que la intervención forma parte del plan de infraestructura vial destinado a fortalecer la seguridad y agilizar la circulación hacia la principal ruta nacional del país.

Apertura de ofertas en marzo

El llamado a licitación establece que:

  • Apertura de propuestas: 18 de marzo de 2026
  • Hora: 10
  • Lugar: Dirección Provincial de Vialidad Mendoza, sede del Parque General San Martín.
ruta 7

Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos sin costo en el sitio web oficial de Vialidad y deberán presentar la documentación en formato papel y digital.

La nueva doble vía busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial, consolidando el vínculo del Este mendocino con la Ruta Nacional 7 y el sistema productivo provincial.

