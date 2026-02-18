Licitaron la doble vía que conectará el este con la Ruta 7 y la inversión supera los 27.000 millones

doble vía acceso este.jpeg La doble vía tiene un plazo de ejecución de 20 meses.

Desde el organismo destacaron que la intervención forma parte del plan de infraestructura vial destinado a fortalecer la seguridad y agilizar la circulación hacia la principal ruta nacional del país.

Apertura de ofertas en marzo

El llamado a licitación establece que:

Apertura de propuestas: 18 de marzo de 2026

18 de marzo de 2026 Hora: 10

10 Lugar: Dirección Provincial de Vialidad Mendoza, sede del Parque General San Martín.

ruta 7

Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos sin costo en el sitio web oficial de Vialidad y deberán presentar la documentación en formato papel y digital.

La nueva doble vía busca mejorar la conectividad regional, reducir tiempos de traslado y aumentar la seguridad vial, consolidando el vínculo del Este mendocino con la Ruta Nacional 7 y el sistema productivo provincial.