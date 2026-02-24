Las empresas mendocinas que se acercan a la concesión de la Ruta 7 con peajes

Por eso, con la importancia que reviste el proceso licitatorio para "concesión de obra pública por peaje" formalizado con la resolución 174 del ministerio de Economía, varias constructoras locales ya aguardaban en la línea de largada.

bypass accidente ruta 7 chile El deterioro y la congestión de tránsito de la ruta 7 se hace más evidente camino a Chile. La licitación le abre la puerta a una doble vía

Empresas detrás de la concesión de la ruta 7

Por la 7 transitan en promedio más de 1.000 camiones, con un flujo diario que ha provocado un deterioro a lo largo de los años. Para Cornejo es "una ruta insegura por el alto tránsito y por muchos años de dejadez de gobiernos nacionales”.

Aunque se recuperará a través del peaje, la concesión implica una inversión importante y para eso las empresas tendrán que asegurarse el financiamiento necesario. Por lo pronto, tienen menos de 2 meses por delante.

Es que el pliego fijó plazo hasta el 18 de mayo para que presenten sus ofertas, dado que el Gobierno pretende que para la primavera la obra ya esté en marcha.

¿Cuáles son las que pican en punta? En una lista preliminar aparecen al menos 4 constructoras con un vasto historial en su haber de participación en distintas licitaciones de obra pública en Mendoza, sobre todo viales.

ruta 7 pozos vialidad nacional 3.jpg Un tramo de la deteriorada ruta 7 camino a Chile. Foto: archivo

Una de ellas es Laugero Construcciones, que viene de adjudicarse ni más ni menos que la construcción de la tercera trocha del Acceso Sur a partir del puente de Paso. Y por eso podrá acreditar su expertise en la materia.

Figurita conocida: la Unión Transitoria de Empresas (UTE)

El empresario y presidente de la Federación Económica de Mendoza reconoció estar "analizando posibles socios, porque es una obra de un volumen que requerirá hacerla en conjunto con otra u otras empresas".

Por magnitud y longitud (325 kilómetros) Laugero asume necesaria una UTE (Unión Transitoria de Empresas), figura que frecuentemente se utiliza en licitaciones de gran envergadura y presupuesto.

A ese tren pueden subirse Kraft y también Kristich, asociados en el proyecto del Polo Logístico de Luján junto a Andesmar. Una obra de más de $70.000 millones que, dicho sea de paso, se articulará a través de la flamante variante Palmira a la futura "nueva" ruta 7.

Un poco más atrás asoma Green, con rodaje en la dilatada construcción de la doble vía a San Juan. Ante la consulta de UNO, desde la empresa que preside Carlos Arroyo señalaron que su participación en la licitación "aún no está resuelta".