La empresa que decidió el cierre de una histórica fábrica para importar: despidió a todos sus empleados

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La razón del cierre de la fábrica

Con la caída en el consumo interno y la falta de competencia para que los costos bajen, Dabra decidió abaratar costos a través de importaciones y buscar convertirse en un gigante logístico y comercial.

De hecho, desde hace tiempo, la empresa comenzó con un trabajo de digitalización importante y de logística para todos sus locales comerciales.

No obstante, el cierre de la fábrica de Dabra también tuvo el otro rostro, que fue el de 23 empleados que se quedaron sin trabajo y que fueron notificados luego de llegar al lugar y encontrarse con las puertas cerradas.

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Tras ser notificados, los operarios presentaron denuncias por supuestas irregularidades en la propuesta de indemnización laboral, señaló el sitio iProfesional, que agregó que después de varias negociaciones en donde participó el gremio UTICRA, se acordó el pago de un porcentaje de las indemnizaciones en cuotas.

Lo hecho por Dabra, de cerrar su fábrica y apostar a las importaciones, no es nuevo. De hecho, otras empresas como Lumilagro siguieron los mismos pasos, aunque importando sus productos desde Asia y abaratando costos de esa manera, aunque con la parte negativa que implica la pérdida de fuentes de empleo.