SanCor en quiebra: los poderosos que buscan quedarse con la empresa láctea

Los poderosos que ya mueven sus fichas

De la reunión presencial participaron firmas con espalda financiera y fuerte presencia en el mercado interno y regional:

Savencia: El gigante francés, dueño de Milkaut en Argentina, busca dar un golpe de autoridad y consolidar su hegemonía sumando la estructura de la cooperativa.

Adecoagro: Un viejo conocido que juega con ventaja. En 2019 desembolsó 45 millones de dólares para quedarse con Las Tres Niñas, Angelita y las plantas de Chivilcoy y Morteros. Su regreso a la mesa demuestra que el apetito por la marca sigue intacto.

Punta del Agua, Elcor (fabricante de la manteca La Tonadita) y La Tarantela: Tres compañías de capitales nacionales que buscan el salto de escala definitivo si logran absorber parte del negocio.

Gustavo Scaglione: empresario de medios, ya se habpia mostrado interesado en el pasado

Fuentes del sector aclaran que no todos fueron con la billetera abierta; algunos asistieron en modo scouting para auditar el estado real de la maquinaria y los balances antes de arriesgar una propuesta económica formal.

sancor quiebra

Las verdaderas "joyas de la corona" que todos quieren salvar

¿Qué buscan exactamente las empresas en una compañía judicializada? La respuesta está en la altísima fidelidad del consumidor argentino, no en la infraestructura deteriorada. Mientras la planta de San Guillermo está paralizada desde finales de 2025, centros de producción como Devoto y La Carlota siguen activos y estables.

El valor real radica en los intangibles: las recetas secretas y las marcas secundarias de SanCor. El queso fundido Tholem y el queso crema Mendicrim valen millones por sí mismos en términos de mercado. El pliego licitatorio, que se conocerá en los próximos días, permitirá ofertas en block (por el total de la empresa) o por separado, lo que abre el juego para quienes solo buscan quedarse con marcas específicas o líneas de producción selectas.