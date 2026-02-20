Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Alta montaña

El Paso Cristo Redentor reabrió tras 24 horas cerrado por el hallazgo de un mosquito vector del dengue

La reapertura del Paso Cristo Redentor es para todo tipo de vehículos. Fue cerrado el jueves por desinfección en la aduana de Chile por un mosquito

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El Paso Cristo Redentor habilitó a las 12 de este viernes tras un día cerrado por desinfección del lado chileno. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor habilitó a las 12 de este viernes tras un día cerrado por desinfección del lado chileno. Imagen ilustrativa.

Luego de un día cerrado, a las 12 de este viernes el Paso Cristo Redentor volvió a funcionar con normalidad durante las 24 horas para todo tipo de vehículos. La medida excepcional fue pedida por Chile por desinfección en la aduana de Los Libertadores tras el hallazgo de un mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue.

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor confirmaron que desde las 12 el paso a Chile volvió a estar operativo como todos los días, tras 24 horas cerrado debido a que encontraron un mosquito que puede transmitir dengue.

los libertadores alta montaña paso cristo redentor paso a chile
El Paso Cristo Redentor habilit&oacute; a las 12 de este viernes luego de 24 horas cerrado. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor habilitó a las 12 de este viernes luego de 24 horas cerrado. Imagen ilustrativa.

Es por esto, que durante el jueves, los chilenos realizaron tareas de desinfección en el complejo Los Libertadores para evitar que haya otros mosquitos Aedes Aegypti.

Muchos viajeros esperan la reapertura del Paso Cristo Redentor

Debido a este cierre del túnel internacional durante un día, muchas personas llegaron hasta Uspallata y esperaron la apertura para avanzar hacia la frontera.

alta montaña uspallata vehículos paso cristo redentor paso a chile
Muchos vehículos esperaron en la alta montaña la reapertura del Paso Cristo Redentor.

Muchos vehículos esperaron en la alta montaña la reapertura del Paso Cristo Redentor.

Si bien el Paso Cristo Redentor habilitó a las 12, Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras activaron el protocolo de encapsular los vehículos desde Uspallata hasta el límite con Chile para evitar accidentes en la alta montaña.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar