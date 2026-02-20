Luego de un día cerrado, a las 12 de este viernes el Paso Cristo Redentor volvió a funcionar con normalidad durante las 24 horas para todo tipo de vehículos. La medida excepcional fue pedida por Chile por desinfección en la aduana de Los Libertadores tras el hallazgo de un mosquito Aedes Aegypti, vector del dengue.
El Paso Cristo Redentor reabrió tras 24 horas cerrado por el hallazgo de un mosquito vector del dengue
La reapertura del Paso Cristo Redentor es para todo tipo de vehículos. Fue cerrado el jueves por desinfección en la aduana de Chile por un mosquito
Los coordinadores del Paso Cristo Redentor confirmaron que desde las 12 el paso a Chile volvió a estar operativo como todos los días, tras 24 horas cerrado debido a que encontraron un mosquito que puede transmitir dengue.
Es por esto, que durante el jueves, los chilenos realizaron tareas de desinfección en el complejo Los Libertadores para evitar que haya otros mosquitos Aedes Aegypti.
Muchos viajeros esperan la reapertura del Paso Cristo Redentor
Debido a este cierre del túnel internacional durante un día, muchas personas llegaron hasta Uspallata y esperaron la apertura para avanzar hacia la frontera.
Si bien el Paso Cristo Redentor habilitó a las 12, Gendarmería Nacional y personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras activaron el protocolo de encapsular los vehículos desde Uspallata hasta el límite con Chile para evitar accidentes en la alta montaña.