Por qué un mosquito provocó el cierre del paso a Chile por 24 horas

La medida del cierre del paso a Chile llamó la atención de varios, ya que no se trata de la consecuencia de un temporal de nieve, sino de la presencia de un mosquito. Sin embargo, no se trata de cualquier mosquito, sino de la especie Aedes Argyptis, responsable de transmitir el virus del dengue. Por eso mismo es que las autoridades tomaron esta drástica decisión.

El motivo del cierre del paso a Chile: alerta por Aedes aegypti

A diferencia de las interrupciones habituales por temporales de nieve, esta medida responde a una emergencia sanitaria. Se detectó la presencia de un ejemplar adulto de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya.