La presencia de un mosquito causó alarma en el paso a Chile y obligó a las autoridades a ordenar el cierre del túnel internacional por más de 24 horas, en una medida que regirá desde las 10 de este jueves hasta el mediodía del viernes 20 de febrero.
Por qué un mosquito provocó el cierre del paso a Chile por 24 horas
La medida regirá desde este jueves hasta el mediodía del viernes, pero a muchos les llamó la atención que la decisión se tomara por un mosquito
La medida del cierre del paso a Chile llamó la atención de varios, ya que no se trata de la consecuencia de un temporal de nieve, sino de la presencia de un mosquito. Sin embargo, no se trata de cualquier mosquito, sino de la especie Aedes Argyptis, responsable de transmitir el virus del dengue. Por eso mismo es que las autoridades tomaron esta drástica decisión.
El motivo del cierre del paso a Chile: alerta por Aedes aegypti
A diferencia de las interrupciones habituales por temporales de nieve, esta medida responde a una emergencia sanitaria. Se detectó la presencia de un ejemplar adulto de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, el zika y la fiebre chikungunya.
Ante el riesgo que supone la dispersión de este vector en zonas donde no es habitual, se tomó la decisión drástica de interrumpir el flujo vehicular para realizar tareas de desinfección.
Qué dice el comunicado oficial de Los Libertadores
Según informaron las autoridades del complejo fronterizo Los Libertadores, el corte total de tránsito para todo tipo de vehículos es necesario para llevar a cabo una "aplicación química" (fumigación exhaustiva) tras el hallazgo de un ejemplar "altamente sospechoso".
Puntos clave del corte:
Inicio del cierre: Jueves 19 de febrero a las 10:00 horas.
Reapertura estimada: Viernes 20 de febrero a las 12:00 horas.
Cortes de tránsito: Se realizarán en Uspallata (Mendoza) y en Guardia Vieja (Chile) para evitar el colapso de vehículos en el túnel.
Cómo prevenir el dengue y cuáles son los síntomas
El Ministerio de Salud recuerda que el mosquito se reproduce principalmente en climas templados y cálidos. La prevención es fundamental para evitar la propagación del virus hacia ambos lados de la cordillera.
Medidas de prevención básicas:
Eliminar recipientes con agua estancada: Cualquier objeto que acumule agua puede ser un criadero.
Uso de repelente: Especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer.
Ropa clara y de manga larga: Para reducir la exposición de la piel en zonas de riesgo.
Síntomas a tener en cuenta:
Es vital acudir al médico si presenta fiebre elevada, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o sarpullido. En casos graves, pueden aparecer hemorragias, dolor abdominal intenso y vómitos persistentes.