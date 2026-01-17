En plena temporada alta y en pleno recambio de quincena, el Paso a Chile no tiene ni de cerca las demoras a las que estamos acostumbrados los mendocinos en enero. Mientras en años anteriores hubo esperas de hasta 12 horas -sobre todo en la aduana chilena de Los Libertadores- este sábado 17 de enero, la espera arrancó con 1 hora, pero a media mañana se incrementó a 3 horas para cruzar al vecino país.
El paso a Chile arrancó la segunda quincena de enero con demoras en la aduana Los Libertadores
En Horcones los vehículos tienen una espera mucho menor para ser atendidos. Tanto el Paso Cristo Redentor como El Pehuenche se encuentran habilitados
Según informaron, se hizo una fila de 3,5 kilómetros de vehículos que esperan en la Ruta 7 avanzar hacia Chile. Además, están habilitados los paradores de Uspallata, Penitentes y Punta de Vacas para que las personas esperen allí hasta poder avanzar, en lugar de quedar al costado del camino.
Si bien en el sector chileno se comprometieron a reforzar la atención, la realidad es que que pasa mucha menos cantidad de gente por el Paso a Chile: desde el SICR ya le pusieron una cifra, un 30% menos que en temporadas anteriores.
Así era el movimiento de vehículos hacia Los Libertadores a primera hora de este sábado.
Ambos pasos a Chile están habilitados
En cuanto al tiempo, también está acompañando a que el cruce por el Paso Cristo Redentor sea más fluido. Esto porque no hubo contingencias climáticas, lluvias o aludes -como sí ocurrió en otros periodos de verano- que compliquen la marcha de los vehículos. Esto permite que el Paso Cristo Redentor esté habilitado las 24 horas.
En el caso del paso El Pehuenche, en Malargüe, que se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, pero con horario acotado: para salir desde Argentina hacia Chile, el paso se puede utilizar de 9 de la mañana a 19 horas, en tanto, para ingresar a Mendoza desde el vecino país, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas.
Autoridades del Sistema Integrado Paso Cristo Redentor advirtieron para los que utilicen El Pehuenche, que hay que tener precaución a la altura de Las Loicas, por calzada en reparación.
Consejos para quienes organizan un viaje a Chile
Si bien el cruce está habilitado y las temperaturas en la localidad de Las Cuevas son positivas -con un promedio de entre 8° y 10° C- es importante chequear si el túnel internacional está habilitado antes de viajar. Esto se puede realizar ingresando a la página oficial de Pasos Fronterizos.
También se puede agilizar la espera en la aduana chilena si se llevan los formularios ya completados, que se pueden bajar de internet.
Desde el SICR explicaron que una buena idea para no esperar demasiado en la aduana es partir desde Mendoza cerca de las 4 de la mañana, para llegar al Paso Cristo Redentor a las 7, ya que es un horario muy descongestionado.