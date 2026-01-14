Los 4 consejos para evitar ser estafado en el paso a Chile

No uses buscadores de internet como Google para encontrar el sitio. Los estafadores crean páginas falsas que aparecen en los primeros resultados y se parecen mucho al original. Escribe la dirección completa en la barra del navegador o guárdala como favorito antes de viajar. De esta forma evitas caer en sitios fraudulentos que piden pago una vez que completas los datos.

Paso a Chile Navidad 2025 El trámite aduanero hacia Chile también es aprovechado por los estafadores.

Si alguien te pide dinero (en efectivo, transferencia o tarjeta) para "completar" o "enviar" la declaración jurada, estás frente a un estafador. El SAG no cobra nada por este formulario, ni antes ni después del ingreso. Cualquier cobro es ilegal y forma parte del engaño. Mantén la calma y rechaza cualquier propuesta que involucre pago.

Las filas en el paso a Chile pueden ser extensas (a veces varios kilómetros), y es justamente en esos momentos de impaciencia cuando los estafadores intentan acercarse. Mantén las ventanas cerradas, no entregues documentos ni datos a desconocidos y, si viajas en grupo, acuerden que nadie aceptará "ayuda" externa. La paciencia y la prevención son tus mejores aliados.