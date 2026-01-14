Los 4 consejos para evitar ser estafado en el paso a Chile

Cruzar la cordillera hacia Chile por Los Libertadores es una de las experiencias más frecuentes en tiempos de vacaciones de verano. Cada año miles de viajeros enfrentan largas filas, controles rigurosos y, lamentablemente, también intentos de estafa. En los últimos tiempos se ha multiplicado un fraude particularmente peligroso: personas que se acercan antes de llegar al complejo fronterizo ofreciendo "agilizar" el trámite de la Declaración Jurada SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), redirigiendo a los turistas hacia sitios web falsos donde terminan robando datos personales y dinero.
Esta modalidad delictiva aprovecha el cansancio de los viajeros, la ansiedad por evitar demoras y el desconocimiento de los procedimientos oficiales. Lo más grave es que muchas víctimas pagan creyendo que están haciendo un trámite legítimo, cuando en realidad entregan información sensible a delincuentes. A continuación te compartimos cuatro consejos prácticos y esenciales para que el paso a Chile sea seguro y sin sobresaltos.
Consejos para evitar estafas en el paso a Chile
Nunca aceptes la ayuda de personas desconocidas que se acerquen en la ruta, estacionamientos o antes del control argentino ofreciéndose a llenar el formulario por ti. Ningún funcionario oficial (ni chileno ni argentino) te abordará fuera del complejo fronterizo para ofrecer este servicio. El trámite es personal e intransferible, y cualquier oferta "de ayuda" previa es casi con total seguridad una estafa.
No uses buscadores de internet como Google para encontrar el sitio. Los estafadores crean páginas falsas que aparecen en los primeros resultados y se parecen mucho al original. Escribe la dirección completa en la barra del navegador o guárdala como favorito antes de viajar. De esta forma evitas caer en sitios fraudulentos que piden pago una vez que completas los datos.
Si alguien te pide dinero (en efectivo, transferencia o tarjeta) para "completar" o "enviar" la declaración jurada, estás frente a un estafador. El SAG no cobra nada por este formulario, ni antes ni después del ingreso. Cualquier cobro es ilegal y forma parte del engaño. Mantén la calma y rechaza cualquier propuesta que involucre pago.
Las filas en el paso a Chile pueden ser extensas (a veces varios kilómetros), y es justamente en esos momentos de impaciencia cuando los estafadores intentan acercarse. Mantén las ventanas cerradas, no entregues documentos ni datos a desconocidos y, si viajas en grupo, acuerden que nadie aceptará "ayuda" externa. La paciencia y la prevención son tus mejores aliados.