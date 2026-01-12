Buena noticia para viajar a Chile: una nueva ruta corta camino hacia Maitencillo

Hay destinos en la costa de Chile que cada vez son más elegidos por encima de los clásicos Viña del Mar y Reñaca. Suelen estar un poco más al norte y suelen ser Maitencillo, Zapallar o Papudo. Desde fines de 2025, ahora será más fácil acceder a ellos gracias a una nueva ruta que se inauguró en el país trasandino en las últimas semanas de 2025.
Desde diciembre de 2025, está en operación el nuevo Bypass de Puchuncaví, una moderna vía expresa de 7 kilómetros que conecta directamente la ruta F-20 (proveniente de la ruta 5 Norte) con el acceso sur a Maitencillo. Esta infraestructura, inaugurada el 15 de diciembre, cambia por completo la experiencia de llegada a uno de los balnearios más queridos por los viajeros de ambos lados de la frontera.
La ruta más corta hacia Maitencillo
Antes, el tramo entre Puchuncaví y Maitencillo podía tomar 15 minutos (o mucho más en temporada alta por el tráfico en el centro urbano, con semáforos, camiones y congestión). Ahora, gracias al bypass, ese mismo recorrido se reduce a solo 3 minutos. Es un ahorro drástico que se nota especialmente en verano, cuando miles de vehículos se dirigen a Maitencillo, La Laguna, Cachagua y Zapallar.
La ruta es de alto estándar: doble calzada por sentido, iluminación LED, señalización variable, cámaras de seguridad y pantallas acústicas. Forma parte de la concesión Camino Nogales–Puchuncaví (operada por Aleatica) y demandó una inversión superior a los 50 millones de dólares. Funciona en sistema free flow (sin cabinas de peaje).
Para quienes tengan previsto sus vacaciones en Chile, el trayecto por la Ruta 5 Norte hasta el desvío a Nogales/Puchuncaví se vuelve más fluido y rápido hacia el final. Menos estrés, menos tiempo perdido y más horas para disfrutar de las playas de Maitencillo, su gastronomía marina y el ambiente relajado que tanto gusta.