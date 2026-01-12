Buena noticia para viajar a Chile: una nueva ruta corta camino hacia Maitencillo

Desde diciembre de 2025, está en operación el nuevo Bypass de Puchuncaví, una moderna vía expresa de 7 kilómetros que conecta directamente la ruta F-20 (proveniente de la ruta 5 Norte) con el acceso sur a Maitencillo. Esta infraestructura, inaugurada el 15 de diciembre, cambia por completo la experiencia de llegada a uno de los balnearios más queridos por los viajeros de ambos lados de la frontera.

chile maitencillo La nueva ruta quedó habilitada en Chile el 15 de diciembre pasado.



La ruta más corta hacia Maitencillo

Antes, el tramo entre Puchuncaví y Maitencillo podía tomar 15 minutos (o mucho más en temporada alta por el tráfico en el centro urbano, con semáforos, camiones y congestión). Ahora, gracias al bypass, ese mismo recorrido se reduce a solo 3 minutos. Es un ahorro drástico que se nota especialmente en verano, cuando miles de vehículos se dirigen a Maitencillo, La Laguna, Cachagua y Zapallar.