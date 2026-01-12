Alquileres en Chile: propietarios crearon un registro para proteger a los argentinos de las estafas

Estafas y robos en Chile

La millonaria estafa que afectó a unos 200 argentinos no es el único hecho que preocupa al sector turístico en Chile.

“En plena temporada alta, Chile atraviesa un momento complejo en materia de seguridad turística”, analizaron empresarios chilenos, preocupados por la “sofisticación creciente de redes criminales que operan aprovechando vacíos tecnológicos y regulatorios”.

A la estafa en Reñaca mediante falsos arriendos de departamentos, se le sumó otro de extrema gravedad, “como la tragedia sin precedentes de Torres del Paine -5 turistas murieron durante una tormenta de nieve en la Patagonia chilena- donde aparte de promesas de revisión de protocolos no existen ajustes concretos en dotación de guardaparques, capacitación o sistemas de alerta temprana”, dijeron desde la cámara, liderada por José Pakomio.

En tanto que también se reportaron denuncias de cobros abusivos en el Aeropuerto de Santiago por parte de taxistas piratas, en algunos casos superiores al millón de pesos chilenos.

taxis chile aeropuerto santiago Además de robos y estafas, el turismo en Chile se vio afectado por los "taxis piratas" que cobran fortunas por traslados en el Aeropuerto de Santiago.

“Que estas situaciones ocurran en el principal terminal aéreo del país, un espacio concesionado y con presencia institucional permanente, demuestra fallas profundas en los controles y una permisividad que resulta difícil de entender. El daño para la experiencia turística es inmediato y la señal hacia el extranjero es devastadora”, concluyeron los empresarios chilenos.

La acusación al gobierno de Chile y la creación de un registro anti estafas

La Cámara de Comercio entendió que antes estas situaciones que afectan la temporada de verano 2026, no podía permanecer indiferente. “Esta práctica criminal que golpea al turismo chileno debe ser erradicada. No aceptaremos que la acción de delincuentes ni la ineficiencia del Estado destruyan la reputación internacional que nuestra industria ha construido con años de esfuerzo y compromiso”, expresaron en el comunicado.

Por ello, y según dijeron “dada la evidente inacción, lentitud y ausencia de respuesta efectiva del Estado hacia una industria que lleva años exigiendo protección”, la Cámara Nacional de Comercio decidió asumir un rol más protagónico con la creación de un Registro Nacional de Alojamientos Formales de Chile.

Se trata de una plataforma diseñada para que turistas nacionales y extranjeros puedan acceder a información verificada de alojamientos establecidos, formales y seguros.

“Si el Estado no ha sido capaz de garantizar estos estándares mínimos, lo haremos nosotros para proteger a quienes visitan el país y para resguardar el prestigio de nuestra industria turística”, dijeron, aunque aún no se conocen más detalles sobre la nueva herramienta.

Este comunicado se suma a la preocupación expresada por la Federación de Turismo de Chile, que días antes alertó que los robos y estafas a visitantes argentinos "dañan la confianza y la reputación del país" y reclamó mayor liderazgo del Estado para garantizar seguridad durante la temporada alta.

Qué se sabe del autor de la mega estafa en Reñaca

El estafador de Reñaca pidió perdón y se esfumó. La Policía de Investigaciones (PDI) tiene a cargo la pesquisa del hecho por el que aún no hay responsables identificados ni detenidos.

Lo último que se supo públicamente es que el sitio mediante el cual se consumó la estafa fue bloqueado y que por cada denuncia de argentinos estafados se formó una causa individual.

Entre tanto, no solo no se ha encontrado al autor del delito sino tampoco el dinero malhabido.