Hebe Casado viajó a Chile para participar de un congreso y reunirse con Kast, el presidente electo

jose antonio kast congreso futuro 2026 El electo presidente de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá en marzo.

Del encuentro participaron tanto el actual jefe de Estado, Gabriel Boric, como su sucesor, Kast.

"Este congreso en particular tuvo que ver con cuál es el futuro de la humanidad frente a la tecnología que avanza tan rápido y tan exponencialmente, cuál es la posición que debe tomar la sociedad frente a este avance y cómo hay que manejarlo, y en eso hay 80 oradores internacionales, entre ellos premios Nobel", explicó Casado.

El futuro del cruce a Chile también en discusión

La vicegobernadora también se explayó acerca de una serie de reuniones que tuvo con el objetivo de agilizar el paso a Chile, donde participó una comitiva mendocina de empresarios, representantes de distintas cámaras y de las universidades, al igual que pares chilenos.

Dentro de la agenda de ese encuentro, Casado sostuvo que uno de los primeros temas en agenda entre Argentina y el vecino país cuando asuma Kast es agilizar el cruce al país vecino.

hebe casado Hebe Casado stuvo en el Congreso Futuro 2026.

"Pensando en que el paso Los Libertadores está saturado y pensando que el paso Pehuenche es una opción también, es que hay que pensar en futuro también en el paso de Las Leñas. Entonces como primer punto para el trabajo de ambos países es poner como prioridad el cruce entre Argentina y Chile", aseguró.

La inseguridad en Chile

En otra parte de la entrevista con Radio Nihuil, Casado fue consultada por los últimos acontecimientos de inseguridad en Chile. Al respecto señaló que Kast, en su discurso, afirmó que hará hincapié en mejorar en temas de seguridad cuando asuma.

"Obviamente que les ha hecho mella en la cantidad de mendocinos fundamentalmente que han ido a Chile y que quieren trabajar junto con Argentina también", dijo.

Las relaciones entre Argentina y Chile

Además, contó que habló con Kast otros temas como la importancia de mantener buenas relaciones entre ambos países y de trabajar regionalmente el turismo, temas productivos, aranceles, de la salida hacia el Pacífico diferentes países donde Chile tiene aranceles cero con la mayoría de los países y que eso le da una competitividad diferente a Argentina.

"Hablamos también de trenes, hablamos de muchos temas que nos atraviesan a ambos países, incluida la educación y el intercambio que puede ocurrir a nivel de educación también", continuó.

"La verdad es que ellos están muy avanzados en cuanto a libre comercio con diferentes países, incluso tienen 4 países más para aumentar ese libre comercio, entre ellos India, que es un mercado enorme. Entonces creo que nos llevan años luz en cuanto a ese tema", afirmó.