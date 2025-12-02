Hebe Casado justificó por qué salió a comprar un auto 0km para el Senado

Hebe Casado (1).jpg Hebe Casado argumentó que salió a comprar un auto 0km para el Senado porque el parque automotor está destrozado. Tanto es así que decidió dar de baja a tres vehículos muy antiguos.

Para justificar la compra Casado aseguró que el parque automotor del Senado está destrozado, tanto es así que ella decidió darle de baja a 3 vehículos que se rompían contínuamente y generaban enormes gastos de reparación y playa de estacionamiento sin que se pudieran usar.

En esa baja entraron un Volskwagen Polo Classic modelo 2005, un Ford Focus modelo 2006 (que se donó a Salud Mental) y una Mercedes Benz Sprinter 313 del 2008, que se usaba de vehículo de carga.

Y quedaron en ese parque automotor una camioneta Amarok que compró el ex vicegobernador Mario Abed y es de uso exclusivo de la vicegobernación, una Chevrolet S10, una Sprinter y el Peugeot 408 que se pretende entregar como parte de pago del 0km que busca comprar Casado.

"Apuntamos a comprar un auto que sea confiable, que tenga repuestos y durabilidad. Hoy estamos gastando más en mecánicos que las prestaciones que nos dan esos autos", argumentaron.

Qué requisitos debe tener el 0km que quiere comprar Hebe Casado

En el pliego de licitación que publicó el Gobierno quedan especificados los requisitos que debe tener ese auto 0km que predente comprar Hebe Casado.

Entre las características que se marcan aparece: airbags, ABS con EBD, caja manual o automática y climatizador y una motorización desde 1.8 cc en adelante.

Equipamiento del 0km que quiere comprar Hebe Casado

Eso hace pensar que podría apuntar a comprar un Toyota Corolla 2.0 (supera el umbral de 1.8 exigido), ya sea en su versión tradicional o Toyota Corolla Cross.

El pliego plantea la opción de que pueda comprarse un sedán o SUV por lo que también podría ingresar en ese rango una Chevrolet Tracker, por ejemplo.