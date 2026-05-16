Hebe Casado en Fuera de Lugar: la médica y madre detrás de la vicegobernadora de Mendoza

Ese lugar rural es Cuadro Venegas, en San Rafael, "el mejor lugar del mundo" según ella. Y no lo dice por protocolo, lo dice con la vehemencia característica de los sanrafaelinos cuando bromean sobre sus orígenes: "Si pudiéramos ser provincia aparte, seríamos provincia aparte". Y después de ese puntapié inicial recordó la época en que la comuna oncentraba la mayor cantidad de bodegas y fábricas metalmecánicas de la región y que hoy busca recuperar ese brillo. "Somos el corazón de la provincia", afirmó.

occhionero y hebe casado programa fuera de lugar canal 7 2 La vicegobernadora Hebe Casado aceptó el bloque Ping Pong del programa Fuera de Lugar.

El "Ping Pong": Mate, helado y premoniciones

El bloque de preguntas rápidas dejó algunas revelaciones. Su permitido de comida rápida es el helado. Si no hubiera sido médica, habría elegido la ingeniería. Y el mate lo toma en todas sus modalidades porque en el hospital no había opción: "Según el enfermero te lo hace amargo, con dulce, con yuyo, sin yuyo. El mate no se le rechaza a nadie".

Sin embargo, la revelación que más sorprendió fue su "talento oculto": "Soy media bruja. Soy muy intuitiva y eso hace que vea con cierta anterioridad lo que va a suceder. Tengo un hashtag que es #TeLoDije”, bromeó y Occhionero acotó "Fan de la premonición, me encanta".

Entre otros detalles de su "Lado B", mencionó su fanatismo por El Chavo del Ocho (identificándose con la Chilindrina), su preferencia absoluta por las vacaciones en la montaña haciendo trekking o campamento frente a la playa -"Me pongo roja como un cangrejo si no uso protector", se rió- y su costumbre de andar descalza apenas llega a su casa.

La familia y el peso de la función pública

Casado está casada hace 20 años con quien conoció en primer año de la facultad de Medicina. Tienen dos hijos: Juan Pablo, de 19, que estudia ingeniería electrónica, y Fátima, de 17, que quiere estudiar psicología.

Y de hecho por este último punto señaló que el salto de la medicina a la política de alto nivel no fue sencillo para el entorno familiar. "Mis hijos no crecieron teniendo una mamá política. Mi marido me lo dice todo el tiempo: yo no te conocí política, eras la mamá médica", confesó.

occhionero y hebe casado programa fuera de lugar canal 7 3

También se refirió a la exposición y los ataques en redes: "No hay que leer redes. Al principio los afectaba (por sus hijos), ahora ya no les dan bola".

"Habitualmente el hater es un anónimo que ni siquiera pone la cara, es un avatar. Por lo cual es un pobre infeliz que no tiene personalidad propia. Es un cobarde que se esconde para insultar porque no es feliz", lanzó.

"No paro y, si paro, me aburro"

Sus jornadas empiezan muy temprano y terminan después de las 23.30. Casado recorre departamentos, escuelas, hospitales, centros de salud y dependencias policiales, además del trabajo legislativo que en teoría es lo único que debería hacer una vicegobernadora.

"Soy demasiado inquieta y hago mucho más. Necesito que mi tiempo valga la pena, que sea productivo, que dé resultados", explicó, y agradeció al gobernador Alfredo Cornejo por dejarle "mucha injerencia en la parte ejecutiva".

En términos ideológicos, se reafirmó como liberal, definiendo esta postura como “el respeto irrestricto de la vida de cada uno, sin cuestionar lo que cada uno quiera hacer con su vida, siempre y cuando no dañe al otro”.

Casado no eludió la autocrítica hacia la clase dirigente y analizó el descontento social actual. "Llevamos más de 40 años de democracia y la Argentina no ha hecho otra cosa que retroceder... el culpable son las políticas de Estado que se han llevado adelante en los últimos 80 años", analizó.

Para evitar el aislamiento del poder, dijo que la receta es el territorio. "Los políticos tienen que estar en la calle, tomar de primera mano lo que le sucede a la ciudadanía. Muchos se quedan en sus oficinas, se rodean de aduladores que le dicen que todo está bonito y después se llevan un portazo en las elecciones", afirmó.

Por último, sobre la cultura, defendió una visión basada en el mérito: "La política tomó la cultura como un bastión y la empezó a subsidiar, y eso hizo que mucho de la creatividad perdiera calidad porque estaban auspiciados igual. Ahora se está recuperando el verdadero sentido: que los buenos resaltan y la gente los valora y llena".

La entrevista cerró con el recuerdo emotivo de su rol en la última Fiesta Nacional de la Vendimia. "Me tocó presidir el acto central en el aniversario 90, en el Día de la Mujer, y coronar a una reina de mi departamento después de 28 años. Fue todo emoción", concluyó la vicegobernadora.