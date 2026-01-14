Cinco mendocinos intentaron ingresar a Chile con fuegos artificiales y ahora están detenidos

Durante la inspección, personal de Aduanas detectó un paquete con pirotecnia en el bolsillo de la campera de uno de los turistas.

A partir de esa situación se activó un control más exhaustivo, con apoyo de una unidad especializada, que permitió descubrir que los otros 4 pasajeros también llevaban fuegos artificiales y bengalas sin declarar, ocultos entre sus pertenencias.

Quién organizó el ingreso del material a Chile

En total se incautaron elementos pirotécnicos y bengalas, cuyo valor fue estimado en poco más de 77.000 pesos chilenos -aproximadamente 88 dólares-.

Según las declaraciones recogidas durante el procedimiento, uno de los jóvenes habría sido quien organizó el ingreso del material y luego lo distribuyó entre sus compañeros de viaje.

Por este motivo, fue formalizado por el delito de contrabando, mientras que los 5 quedaron imputados por posesión o porte de fuegos artificiales.

Medidas judiciales y plazos

Los turistas mendocinos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad de Los Andes.

El tribunal dispuso como medidas cautelares la firma semanal en la Policía de Investigaciones y la prohibición de salir de Chile.

Además, se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación sobre el contrabando y posesión de fuegos artificiales. A pedido de la Fiscalía, se programó una nueva audiencia para fines de este mes, en la que se evaluará la continuidad de las medidas o la posibilidad de avanzar con un procedimiento abreviado.