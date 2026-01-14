Cinco turistas mendocinos fueron detenidos en el complejo aduanero Los Libertadores, cuando intentaban pasar a Chile fuegos artificiales ocultos en en el equipaje. No solo quedaron detenidos e imputados por contrabando, sino que se les prohibió salir del país al menos hasta fin de mes, cuando se fijó otra audiencia.
Cinco mendocinos intentaron ingresar a Chile con fuegos artificiales y ahora están detenidos
Se trata de un grupo de mendocinos que viajaban rumbo a Valparaíso. Fueron descubiertos en Los Libertadores y se los imputó. Hasta fin de mes no pueden volver
El grupo viajaba el martes en un colectivo de turismo con destino a la ciudad de Valparaíso cuando fue fiscalizado en la Aduana. Tras el hallazgo, los pasajeros quedaron a disposición de la Justicia chilena.
El hallazgo en la frontera chilena
El procedimiento ocurrió este martes alrededor de las 10.15, cuando el colectivo de larga distancia llegó al complejo Los Libertadores para realizar los trámites migratorios de rutina.
Durante la inspección, personal de Aduanas detectó un paquete con pirotecnia en el bolsillo de la campera de uno de los turistas.
A partir de esa situación se activó un control más exhaustivo, con apoyo de una unidad especializada, que permitió descubrir que los otros 4 pasajeros también llevaban fuegos artificiales y bengalas sin declarar, ocultos entre sus pertenencias.
Quién organizó el ingreso del material a Chile
En total se incautaron elementos pirotécnicos y bengalas, cuyo valor fue estimado en poco más de 77.000 pesos chilenos -aproximadamente 88 dólares-.
Según las declaraciones recogidas durante el procedimiento, uno de los jóvenes habría sido quien organizó el ingreso del material y luego lo distribuyó entre sus compañeros de viaje.
Por este motivo, fue formalizado por el delito de contrabando, mientras que los 5 quedaron imputados por posesión o porte de fuegos artificiales.
Medidas judiciales y plazos
Los turistas mendocinos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad de Los Andes.
El tribunal dispuso como medidas cautelares la firma semanal en la Policía de Investigaciones y la prohibición de salir de Chile.
Además, se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación sobre el contrabando y posesión de fuegos artificiales. A pedido de la Fiscalía, se programó una nueva audiencia para fines de este mes, en la que se evaluará la continuidad de las medidas o la posibilidad de avanzar con un procedimiento abreviado.