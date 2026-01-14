Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en esta ingeniosa idea DIY para tu mesa

Una vez obtenidos los cilindros base, pasaremos a lijar ligeramente los bordes para eliminar cualquier irregularidad o fibra suelta del cartón.

La verdadera transformación del tubo de papel higiénico ocurre durante la fase de decoración. Para lograr un acabado rústico auténtico, el material predilecto es el hilo de yute. El proceso consiste en aplicar una pequeña gota de adhesivo caliente en el interior del aro y comenzar a enrollar la cuerda de manera tensa y prolija, cubriendo toda la superficie exterior del cartón.

tubos de papel higienico Así podrás reciclar tubos de papel higiénico.

Para elevar el diseño, podemos integrar elementos orgánicos que aporten textura y color. Algunas opciones populares incluyen:

Botánica seca: adherir una pequeña rama de lavanda, romero o una hoja de eucalipto sobre el nudo final del hilo.

Textiles naturales: envolver el centro del aro con una tira delgada de tela de arpillera o encaje blanco para un estilo shabby chic.

Detalles en madera: pegar una pequeña rodaja de rama de árbol o un botón de madera para reforzar la estética de cabaña o campo.

Además de su valor decorativo, estos servilleteros cumplen la función de mantener el orden en la puesta de mesa, permitiendo presentar las servilletas de tela de forma cilíndrica o abanico. Al ser piezas ligeras pero estables, se adaptan tanto a cenas informales como a celebraciones de estilo rústico-moderno.