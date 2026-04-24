Juraron los nuevos diputados: los bloques, el papel de Petri y la perlita de Ilardo

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“Nuestra postura será de apoyo al oficialismo, obviamente, haciendo aportes constructivos”, dijo Petri tras la jura de los nuevos diputados, entre los que se encuentra su hermana Griselda.

“Los mendocinos necesitan que se trabaje por la agenda de la gente para que la provincia crezca”, agregó y dio una pista de lo que Mendocinos por el Futuro –como se llama su espacio- buscará en la Legislatura: “Hay que mejorar la legislación contra la inseguridad; empoderar a la Policía y a la Justicia”.

Con las incorporaciones, quedaron conformados 11 bloques en la Cámara de Diputados. Los nuevos legisladores tendrán mandato hasta el 30 de abril de 2030.

Nuevos diputados en Mendoza

Por la Unión Cívica Radical (UCR) juraron: Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver, Melisa Martínez Malanca, Leo Mastrángelo, Alejandra Torti y Carlos Ponce (10 diputados).

Por su aliado La Libertad Avanza lo hicieron: María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro (7 diputados).

Y por el peronismo, prestaron juramento Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.

La ruptura del peronismo en Diputados

Así como Félix González y Omar Parisi formaron su propio bloque en el Senado, lo propio hicieron Lucas Ilardo y Lidia Quintana en Diputados. Los nuevos legisladores kirchneristas se separaron de los del justicialismo y armaron la bancada de Frente Patria.

La jura de Ilardo, uno de los pesos pesados que vuelve a la Legislatura –tras su paso en el Senado-, fue una de las perlitas de la mañana: “Por los nadies, por los que son, aunque no parezcan, por los tratados como recursos humanos y no como humanos; porque sueñan dejar de ser sombra”, dijo el flamante legislador, acompañado por su familia y su amigo, el ex diputado nacional Adolfo Bermejo.

Embed - La particular jura de Lucas Ilardo en su vuelta a la Legislatura de Mendoza

El petrismo en Diputados

Mendocinos por el Futuro, de Luis Petri, sumó 4 diputados más al bloque de Cambia Mendoza (UCR) en la Legislatura: Griselda Petri, Carlos Ponce, Ismael Jadur y Jorge Zingaretti.

Alberto López, Raúl Villach y Eugenia De Marchi ya estaban.

Mientras que también continúa Gustavo Cairo, que tendrá su propio bloque – Mendocinos por la libertad-, pero se puede considerar cercano al petrismo.

La nueva Cámara de Diputados

Los 11 bloques con los que arrancará la Cámara de Diputados son:

UCR

Andrés Lombardi

Beatriz Martínez

Alberto López

Miguel Ronco

Elisabeth Crescitelli

Raúl Villach

César Cattaneo

María Eugenia De Marchi

Érica Pulido

Silvina Gómez

Franco Ambrosini

Julián Sadofschi

Juana Allende

Ismael Jadur

Jorge Raúl Zingaretti

Griselda Petri

Daniel Llaver

Melisa Martínez Malanca

Leo Mastrángelo

Alejandra Torti

Carlos Ponce

La Libertad Avanza

María Inés Ramos

Estefanía Corvalán

Pablo Castro

Cecilia Soler

Federico Palazzo

María Fernanda Kaufman

Nicolás De Pedro

Unión PRO

Sol Salinas

Mejor Mendoza

Mauro Giambastiani

Partido Justicialista

Germán Gómez

Verónica Valverde

Matías Miguel Montes

Juana Aixa Moreno

Julio Villafañe

Alejandra Barro

Gustavo Perret

Fuerza Patria

Lucas Ilardo

Lidia Quintana

Frente Renovador Mendoza Línea Nacional

Gabriela Lizana

Mendocinos por la Libertad

Gustavo Cairo

La Unión Mendocina

Rolando Scanio

Jorge Difonso

Propuesta Republicana PRO

Cintia Gómez

Stella Huczak

Jimena Cogo

Bloque de los Jubilados Auténticos

Edgardo Civit

La nueva conformación de Diputados se verá reflejada desde el 1 de mayo, día en que se inician las sesiones ordinarias con la Asamblea Legislativa. También ese día estarán los nuevos senadores.