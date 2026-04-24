Los nuevos 24 diputados provinciales juraron este viernes previo a asumir su banca en la Legislatura de Mendoza. Luis Petri y Facundo Correa Llano marcaron la cancha apoyando a “sus” legisladores.
Juraron los nuevos diputados: los bloques, el papel de Petri y la perlita de Ilardo
Se rearma la Cámara de Diputados con la incorporación de 24 nuevos legisladores. Cómo queda el armado de poder y qué pasará con el bloque oficialista
Las presencias de los diputados nacionales no pasaron desapercibidas.
La Libertad Avanza, en Mendoza liderada por Correa Llano, ya avisó que tendrá bloque propio tanto en Diputados como en el Senado. Mientras que el petrismo, por la cantidad de diputados, hará valer su peso dentro de Cambia Mendoza.
“Nuestra postura será de apoyo al oficialismo, obviamente, haciendo aportes constructivos”, dijo Petri tras la jura de los nuevos diputados, entre los que se encuentra su hermana Griselda.
“Los mendocinos necesitan que se trabaje por la agenda de la gente para que la provincia crezca”, agregó y dio una pista de lo que Mendocinos por el Futuro –como se llama su espacio- buscará en la Legislatura: “Hay que mejorar la legislación contra la inseguridad; empoderar a la Policía y a la Justicia”.
Con las incorporaciones, quedaron conformados 11 bloques en la Cámara de Diputados. Los nuevos legisladores tendrán mandato hasta el 30 de abril de 2030.
Nuevos diputados en Mendoza
Por la Unión Cívica Radical (UCR) juraron: Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver, Melisa Martínez Malanca, Leo Mastrángelo, Alejandra Torti y Carlos Ponce (10 diputados).
Por su aliado La Libertad Avanza lo hicieron: María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro (7 diputados).
Y por el peronismo, prestaron juramento Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.
La ruptura del peronismo en Diputados
Así como Félix González y Omar Parisi formaron su propio bloque en el Senado, lo propio hicieron Lucas Ilardo y Lidia Quintana en Diputados. Los nuevos legisladores kirchneristas se separaron de los del justicialismo y armaron la bancada de Frente Patria.
La jura de Ilardo, uno de los pesos pesados que vuelve a la Legislatura –tras su paso en el Senado-, fue una de las perlitas de la mañana: “Por los nadies, por los que son, aunque no parezcan, por los tratados como recursos humanos y no como humanos; porque sueñan dejar de ser sombra”, dijo el flamante legislador, acompañado por su familia y su amigo, el ex diputado nacional Adolfo Bermejo.
El petrismo en Diputados
Mendocinos por el Futuro, de Luis Petri, sumó 4 diputados más al bloque de Cambia Mendoza (UCR) en la Legislatura: Griselda Petri, Carlos Ponce, Ismael Jadur y Jorge Zingaretti.
Alberto López, Raúl Villach y Eugenia De Marchi ya estaban.
Mientras que también continúa Gustavo Cairo, que tendrá su propio bloque – Mendocinos por la libertad-, pero se puede considerar cercano al petrismo.
La nueva Cámara de Diputados
Los 11 bloques con los que arrancará la Cámara de Diputados son:
UCR
- Andrés Lombardi
- Beatriz Martínez
- Alberto López
- Miguel Ronco
- Elisabeth Crescitelli
- Raúl Villach
- César Cattaneo
- María Eugenia De Marchi
- Érica Pulido
- Silvina Gómez
- Franco Ambrosini
- Julián Sadofschi
- Juana Allende
- Ismael Jadur
- Jorge Raúl Zingaretti
- Griselda Petri
- Daniel Llaver
- Melisa Martínez Malanca
- Leo Mastrángelo
- Alejandra Torti
- Carlos Ponce
La Libertad Avanza
- María Inés Ramos
- Estefanía Corvalán
- Pablo Castro
- Cecilia Soler
- Federico Palazzo
- María Fernanda Kaufman
- Nicolás De Pedro
Unión PRO
- Sol Salinas
Mejor Mendoza
- Mauro Giambastiani
Partido Justicialista
- Germán Gómez
- Verónica Valverde
- Matías Miguel Montes
- Juana Aixa Moreno
- Julio Villafañe
- Alejandra Barro
- Gustavo Perret
Fuerza Patria
- Lucas Ilardo
- Lidia Quintana
Frente Renovador Mendoza Línea Nacional
- Gabriela Lizana
Mendocinos por la Libertad
- Gustavo Cairo
La Unión Mendocina
- Rolando Scanio
- Jorge Difonso
Propuesta Republicana PRO
- Cintia Gómez
- Stella Huczak
- Jimena Cogo
Bloque de los Jubilados Auténticos
- Edgardo Civit
La nueva conformación de Diputados se verá reflejada desde el 1 de mayo, día en que se inician las sesiones ordinarias con la Asamblea Legislativa. También ese día estarán los nuevos senadores.