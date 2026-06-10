Diputados aprobó la ley macro del RIMI, reforma del Casino y cierre del Fondo para la Transformación

diputados media sancion rimi La radical Elisabeth Crescitelli defendió el proyecto de la "ley macro". Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

El debate: los argumentos a favor de la reforma

El bloque de la UCR y las bancadas aliadas se encargaron de defender cada capítulo de la ley, fundamentando la necesidad de adecuar las estructuras estatales a la realidad económica actual.

Elisabeth Crescitelli (UCR) fue la encargada de abrir el debate, explicando que la ley busca "adecuar instrumentos y estructuras del Estado a una nueva realidad económica, financiera y administrativa distinta de aquellas para la cual fueron originalmente concebidas"

Julián Sadofschi (UCR) aseguró que no se está creando un régimen paralelo, sino potenciando la herramienta nacional con incentivos provinciales específicos: "Se busca que Mendoza compita en los mejores términos y condiciones para captar inversiones que generen producción, empleo formal y desarrollo económico. No se están creando privilegios, sino otorgando mejores condiciones de competitividad".

Jimena Cogo (PRO) aportó la mirada de la eficiencia fiscal y el achicamiento del gasto: "Se intenta achicar el perímetro del Estado, sanear los balances y trasladar el motor de crecimiento de la economía al sector privado". En una sintonía similar, Federico Palazzo (La Libertad Avanza) destacó que el proyecto se alinea con las políticas de equilibrio fiscal que aplica el gobierno nacional y consideró necesaria la reestructuración de "organizaciones sobredimensionadas".

Desde el bloque de La Unión Mendocina (LUM), Rolando Scanio adelantó el acompañamiento de su espacio al señalar que el oficialismo tomó sugerencias e ideas de un proyecto similar presentado por ellos para reducir tasas y tributos. En tanto, Carlos Ponce (UCR) reconoció el valor histórico del Fondo para la Transformación, pero pidió"no tener miedo a la eficiencia del Estado, buscando siempre una mirada superadora".

Respecto al fin de la DAABO, organismo encargado de recuperar las deudas tras la privatización de los bancos de Mendoza y Previsión Social en 1995, la diputada María Eugenia De Marchi (UCR) justificó el cierre definitivo: "Hoy existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que en su mayoría están prescriptas o con deudores en quiebra, lo que representa un costo inútil para el Estado".

lucas ilardo El kirchnerista Lucas Ilardo fue una de las voces opositoras. Sobre todo se quejó por la eliminación del Fondo para La Transformación y el Crecimiento. Foto: X de Lucas Ilardo

Las críticas de la oposición: discrecionalidad y desprotección a las pymes

El diputado Lucas Ilardo (Fuerza Patria) argumentó su rechazo advirtiendo sobre el RIMI que "le deja una discrecionalidad al Ejecutivo que debería ser propia del Legislativo, al permitirle otorgar beneficios extra sin especificar montos ni condiciones". Además, criticó que el piso de inversión exigido excluye a los pequeños comerciantes y productores mendocinos. Sobre el FPTyC, fue tajante: "Es una herramienta de crédito de fomento eficiente, anticíclica, democrática y transparente, y la están borrando".

Gabriela Lizana (Frente Renovador) alertó sobre el peligro de dejar el financiamiento productivo exclusivamente en el sistema bancario privado: "Eliminar una herramienta provincial de financiamiento productivo va en sentido contrario a lo que recomiendan los organismos de desarrollo, porque el crédito se concentra".

Germán Gómez (PJ) lamentó el final del FPTyC tras tres décadas de vigencia en la provincia: "Estamos liquidando una entidad que permaneció durante 30 años en la economía provincial y que ayudó a desarrollarse a un montón de productores primarios y muchísimas empresas que hoy están en Mendoza".

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto del Ejecutivo ingresará formalmente al Senado en los próximos días, donde se definirá si se convierte definitivamente en ley.