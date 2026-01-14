Ni salsa, ni queso: por qué recomiendan colocar bicarbonato en las milanesas

Diferentes expertos en cocina agregan que la realización de esta técnica en el proceso de apanado ayuda a que las milanesas queden más crocantes y evita que absorban aceite en exceso.

El efecto leudante también es algo que puede producirse. El bicarbonato actúa como agente gasificante, liberando dióxido de carbono que puede dar un ligero volumen al rebozado, haciéndolo más aireado.

milanesas, bicarbonato El bicarbonato no debe ser colocado en cantidad, de lo contrario, puede alterar el sabor de las milanesas.

Como si fuese poco todo, el sabor y el color de tus milanesas también se verá mejorado. El bicarbonato favorece la reacción de Maillard, el proceso químico responsable de las dos características ya mencionadas.

Algunos chefs recomiendan lavar y secar la carne después del reposo si se usó una cantidad generosa de bicarbonato para evitar alterar el sabor. Solo se necesita una pizca; el exceso puede dejar un sabor jabonoso o amargo.

Una vez que espolvorees el bicarbonato sobre la carne, debes dejar actuarlo entre 30 minutos y 1 hora antes de rebozar. ¿Estás listo para realizar el truco?

Beneficios de comer milanesas de carne