El bicarbonato de sodio puede ser un elemento altamente efectivo en la cocina de tu casa, sobre todo porque es utilizado como agente leudante para esponjar distintos tipos de masas, entre otros beneficios. Sus efectos químicos pueden tener efecto sobre la estructura de distintos platos.
Ni salsa, ni queso: por qué recomiendan colocar bicarbonato en las milanesas
El agregado del bicarbonato a tus milanesas puede ser altamente beneficioso. ¿Por qué se recomienda y para que sirve?
Uno de ellos son las milanesas, a las cuales se les recomienda agregarle bicarbonato como una técnica recomendada para lograr varias ventajas.
Por qué se recomienda colocarle bicarbonato a las milanesas
Al ser una sustancia alcalina, el bicarbonato eleva el pH de la superficie de la carne, lo que dificulta que las proteínas se unan con fuerza durante la cocción. Esto hace que la carne de las milanesas se tiernice por completo.
Diferentes expertos en cocina agregan que la realización de esta técnica en el proceso de apanado ayuda a que las milanesas queden más crocantes y evita que absorban aceite en exceso.
El efecto leudante también es algo que puede producirse. El bicarbonato actúa como agente gasificante, liberando dióxido de carbono que puede dar un ligero volumen al rebozado, haciéndolo más aireado.
Como si fuese poco todo, el sabor y el color de tus milanesas también se verá mejorado. El bicarbonato favorece la reacción de Maillard, el proceso químico responsable de las dos características ya mencionadas.
Algunos chefs recomiendan lavar y secar la carne después del reposo si se usó una cantidad generosa de bicarbonato para evitar alterar el sabor. Solo se necesita una pizca; el exceso puede dejar un sabor jabonoso o amargo.
Una vez que espolvorees el bicarbonato sobre la carne, debes dejar actuarlo entre 30 minutos y 1 hora antes de rebozar. ¿Estás listo para realizar el truco?
Beneficios de comer milanesas de carne
- Alto Contenido de Proteínas: la carne es una fuente de proteínas completas, esenciales para la reparación y construcción muscular, ideal para deportistas y personas activas.
- Vitaminas y Minerales: aporta vitamina B12 (importante para el sistema nervioso y glóbulos rojos), hierro (previene anemia), y zinc (refuerza el sistema inmune).
- Energía: la combinación de proteínas (carne) y carbohidratos (empanado) proporciona energía sostenida y sensación de saciedad.