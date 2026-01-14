La fruticultura en América Latina atraviesa un momento de consolidación y expansión que refleja no solo la riqueza de sus suelos y climas, sino también el esfuerzo de productores, técnicos y exportadores que, temporada tras temporada, llevan los frutos a los mercados del mundo cada vez más exigentes.
El país de América Latina que es el mayor exportador de peras: con 325.500 toneladas está en el top 4 mundial
Este país de América Latina está entre los cuatro mayores productores mundiales, motivo de orgullo, pero también un desafío
Entre todas las frutas que se cultivan en América Latina, la pera se ha transformado en un símbolo de competitividad para un país. Su calidad, consistencia y sabor la convierten en un producto buscado por compradores de todo el mundo.
El país de América Latina que es el mayor exportador de peras: con 325.500 toneladas está en el top 4 mundial
Argentina se ubica como el cuarto productor de peras del mundo. Detrás de cada tonelada exportada hay hectáreas cuidadosamente manejadas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde los productores aplican tecnologías de riego, fertilización y selección que garantizan estándares internacionales. Es así que se convierte un referente en América Latina.
El compromiso con la calidad ha permitido que los envíos argentinos sean reconocidos en mercados exigentes de América, Europa y Asia, consolidando la reputación del país como proveedor confiable y constante de peras. En la última temporada, la pera de este país de América Latina alcanzó un hito que confirma su lugar en la escena global. Según los registros oficiales, Argentina exportó 325.500 toneladas de peras, un volumen que representa un récord histórico para el país.
Los mayores productores de pera del mundo
Este resultado no solo refleja un crecimiento sostenido en comparación con campañas anteriores, sino que también coloca a Argentina en el cuarto puesto mundial entre los países productores de peras, solo detrás de
- China 20.5 millones de toneladas de peras
- Estados Unidos 700.000 toneladas de peras
- Turquía 500.000 toneladas de peras
Cada envío de peras argentinas implica movimiento económico en toda la cadena: cosecha, embalaje, transporte, logística portuaria y comercialización internacional. Además, fortalece la presencia argentina en ferias y mercados internacionales, aumenta la demanda de fruta de calidad y genera oportunidades de inversión en infraestructura frutícola.