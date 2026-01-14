El país de América Latina que es el mayor exportador de peras: con 325.500 toneladas está en el top 4 mundial

El compromiso con la calidad ha permitido que los envíos argentinos sean reconocidos en mercados exigentes de América, Europa y Asia, consolidando la reputación del país como proveedor confiable y constante de peras. En la última temporada, la pera de este país de América Latina alcanzó un hito que confirma su lugar en la escena global. Según los registros oficiales, Argentina exportó 325.500 toneladas de peras, un volumen que representa un récord histórico para el país.

Peras Argeninas

Los mayores productores de pera del mundo

Este resultado no solo refleja un crecimiento sostenido en comparación con campañas anteriores, sino que también coloca a Argentina en el cuarto puesto mundial entre los países productores de peras, solo detrás de

China 20.5 millones de toneladas de peras

Estados Unidos 700.000 toneladas de peras

Turquía 500.000 toneladas de peras

Cada envío de peras argentinas implica movimiento económico en toda la cadena: cosecha, embalaje, transporte, logística portuaria y comercialización internacional. Además, fortalece la presencia argentina en ferias y mercados internacionales, aumenta la demanda de fruta de calidad y genera oportunidades de inversión en infraestructura frutícola.