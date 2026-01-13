Dos países de América Latina se unen para desafiar el poder de Estados Unidos y China

Ambos países de América Latina han acordado profundizar su vínculo en comercio, investigación científica, educación, producción de biocombustibles como el etanol, y cooperación social. Lula ha propuesto un nuevo acuerdo comercial bilateral, y Sheinbaum ha mostrado interés en fortalecer proyectos conjuntos con Brasil en áreas clave.

Esto ocurre en un contexto donde México ha buscado diversificar sus socios comerciales más allá de Estados Unidos, incluso ajustando políticas comerciales con China y otros países, y Brasil enfrenta tensiones arancelarias con Washington que han empujado sus exportaciones hacia mercados alternativos, como el mexicano.

Mexico y Brasil

Esta alianza de América Latina

Además, la cooperación va más allá de los discursos. En 2025, una delegación brasileña encabezada por el vicepresidente y ministro Geraldo Alckmin se reunió en Ciudad de México para firmar memorandos de entendimiento en comercio, agricultura y biocombustibles, en un esfuerzo por poner en marcha una “nueva era de cooperación” entre ambos países.

Es cierto que México descartó en ese momento firmar un tratado de libre comercio amplio con Brasil, optando por una actualización de acuerdos existentes y cooperación regulatoria sin tocar los protocolos sanitarios que protegen productos agropecuarios. La relación no es perfecta ni totalmente estructurada, pero sí real y activa