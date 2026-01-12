En un mundo donde los mares son tanto rutas de comercio como fronteras de seguridad, la cooperación internacional se expresa también en buques. Es así que un país de América Latina y Corea del Sur firmaron un acuerdo que va más allá de las palabras.
Corea del Sur apunta a este país de América Latina con la donación del mayor buque de guerra
Corea del Sur busca mostrarse en América Latina como un socio confiable que aporta seguridad sin imponer condiciones
Se trata de la transferencia de un buque de gran tamaño equipado para misiones complejas, que ahora pasará a formar parte de la flota de un país de América Latina. Esta donación de Corea del Sur, se convirtió en la embarcación más grande que dicho país ha transferido a otro Estado.
Corea del Sur apunta a este país de América Latina con la donación del mayor buque de guerra
Según Pucará Defensa, el país de América Latina que recibe este buque es Ecuador, ubicado en la costa oeste de la región, con una extensa zona marítima que incluye tanto aguas territoriales como una amplia zona económica exclusiva frente al Pacífico. Corea del Sur usa la transferencia de buques como una herramienta de política exterior
En los últimos años, este país de América Latina ha enfrentado crecientes desafíos en sus dominios marinos. El narcotráfico utiliza las rutas oceánicas para transportar drogas, la pesca ilegal amenaza los recursos naturales y la vigilancia requiere medios más robustos. Que esta embarcación sea la más grande alguna vez donada por Corea del Sur a otro Estado subraya la importancia que se le da a la cooperación.
Como este buque que donó Corea del Sur
El buque en cuestión, identificado como KGC3001, es un patrullero oceánico de aproximadamente 3.000 toneladas de desplazamiento, con 105 metros de eslora (longitud), 15 metros de manga (anchura) y 38 metros de calado (profundidad). Construido originalmente en 1994 para la Guardia Costera de Corea del Sur.
Su diseño está pensado para operar en alta mar durante períodos prolongados, con sistemas de navegación y control compatibles con misiones de patrullaje, interdicción y respuesta rápida. En Ecuador, será adaptado y desplegado para cumplir funciones que van desde la lucha contra el narcotráfico hasta la defensa de la soberanía marítima.