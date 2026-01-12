Corea del Sur apunta a este país de América Latina con la donación del mayor buque de guerra

En los últimos años, este país de América Latina ha enfrentado crecientes desafíos en sus dominios marinos. El narcotráfico utiliza las rutas oceánicas para transportar drogas, la pesca ilegal amenaza los recursos naturales y la vigilancia requiere medios más robustos. Que esta embarcación sea la más grande alguna vez donada por Corea del Sur a otro Estado subraya la importancia que se le da a la cooperación.

buque KGC3001

Como este buque que donó Corea del Sur

El buque en cuestión, identificado como KGC3001, es un patrullero oceánico de aproximadamente 3.000 toneladas de desplazamiento, con 105 metros de eslora (longitud), 15 metros de manga (anchura) y 38 metros de calado (profundidad). Construido originalmente en 1994 para la Guardia Costera de Corea del Sur.

Su diseño está pensado para operar en alta mar durante períodos prolongados, con sistemas de navegación y control compatibles con misiones de patrullaje, interdicción y respuesta rápida. En Ecuador, será adaptado y desplegado para cumplir funciones que van desde la lucha contra el narcotráfico hasta la defensa de la soberanía marítima.