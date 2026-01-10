Bruno Mars vuelve con su primer álbum en 9 años y una gira mundial

Su entrada al estudio siempre ha estado repleta de buenas vibraciones como él mismo ha explicado en sus cuentas en las redes sociales. Pero pocas pistas más hemos podido disfrutar. Ahora veremos que se puede esperar de uno de los proyectos que pueden marcar el 2026.

Un nuevo álbum y tour

El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado que su nuevo álbum, titulado "The Romantic", será lanzado el próximo 27 de febrero, aunque mañana viernes podrá conocerse un adelanto de esta grabación.

El cantante y compositor nacido en Hawái realizó este anuncio en su perfil de redes sociales. "The Romantic" será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde "24K Magic", lanzado en 2016.

The Romantic Tour ♥ Featuring Anderson .Paak as DJ Pee .Wee, Leon Thomas, Raye, and Victoria Monet Presale starts 1.14 Sign up for presale access at brunomars.com - now until 1.12

En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.

Hasta el momento sólo visitará 32 ciudades de Norteamérica, Estados Unidos y Londres. En la que se cree es la primera revelación del tour mundial, Latinoamérica ha quedado fuera de su agenda.