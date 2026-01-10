Luego de varios años, el famoso y reconocido cantante Bruno Mars anunció la llegada de un nuevo álbum. Muchos fanáticos se emocionaron al ver el anuncio de la llegada de este nuevo álbum. Luego de un día compartió un que realizará un tour por una gran cantidad de países.
Bruno Mars vuelve con su primer álbum en 9 años y una gira mundial
Estos son los países que recorra Bruno Mars en su próximo tour con la llegada de su nuevo álbum. Sigue leyendo para conocer los detalles
El descanso de Bruno Mars
Bruno Mars puso la banda sonora a la época alrededor del 2010. Baladas, funky, soul, hip hop, pop y R&B son algunos de los géneros que el hawaiano dominó en tan solo unos pocos años.
El artista hawaiano publicó en noviembre de 2016 su último trabajo discográfico en solitario. Aunque este paréntesis temporal tiene trampa porque el artista decidió unir fuerzas junto a Anderson Paak para dar vida a Silk Sonic. En este supergrupo que suena a Bruno Mars pero que no es lanzó An evening with Silk Sonic también en noviembre de 2021.
Su entrada al estudio siempre ha estado repleta de buenas vibraciones como él mismo ha explicado en sus cuentas en las redes sociales. Pero pocas pistas más hemos podido disfrutar. Ahora veremos que se puede esperar de uno de los proyectos que pueden marcar el 2026.
Un nuevo álbum y tour
El cantante estadounidense Bruno Mars ha anunciado que su nuevo álbum, titulado "The Romantic", será lanzado el próximo 27 de febrero, aunque mañana viernes podrá conocerse un adelanto de esta grabación.
El cantante y compositor nacido en Hawái realizó este anuncio en su perfil de redes sociales. "The Romantic" será su cuarto álbum de estudio y su primer trabajo en solitario desde "24K Magic", lanzado en 2016.
En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores.
Hasta el momento sólo visitará 32 ciudades de Norteamérica, Estados Unidos y Londres. En la que se cree es la primera revelación del tour mundial, Latinoamérica ha quedado fuera de su agenda.