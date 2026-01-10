Los 30 lugares para turistear en motorhome en Mendoza

Son cada vez más los turistas que recorren Mendoza en motorhome, campers o vehículos recreativos. Pensando en ellos, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) del Gobierno de Mendoza creó el programa VanLife que identifica espacios de pernocte y estadía.
Hasta el momento, hay 31 emprendimientos repartidos en todos los oasis de la provincia inscriptos en la página web Mendoza VanLife, propuesta por el Gobierno.
Con ello, lo que busca el área de Turismo de Mendoza es impulsar una marca y posicionar el destino como líder en Sudamérica para los viajes en motorhome que ofrecen libertad, simplicidad y aventura.
Turismo en motorhome
“El turismo en motorhomes experimentó un crecimiento sostenido a nivel global. Mendoza se presenta como un escenario ideal para consolidar este segmento, gracias a su amplia oferta de atractivos naturales, culturales y enoturísticos distribuidos en todo el territorio”, señaló la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.
El programa VanLife, además de brindar un relevamiento de espacios públicos y privados aptos para pernocte y estadía de campers, también identifica zonas estratégicas con servicios como electricidad, agua potable, wifi, espacios sanitarios y sistemas de seguridad; y promueve el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Campings, clubes, fincas y bodegas para motorhome en Mendoza
- Terralta Camping (Luján de Cuyo)
- Dolium Bodega Subterránea (Luján de Cuyo)
- Estancia La Luz (Santa Rosa)
- Bodega Lancellotti – Hospedaje La Cautiva (San Martín)
- Las Tanas (San Martín)
- Finca Don Juan Piedra Alta (Junín)
- Club de Pesca, Caza y Náutica (Junín)
- Pinar de Junín (Junín)
- Camping Suizo (Las Heras)
- Camping Ranquil Luncay (Las Heras)
- Cabañas El Challao (Las Heras)
- Cabañas Uspallata (Las Heras)
- Huerto Encantado (Lavalle)
- Camping El Chañar (Lavalle)
- Finca Los Teros (Lavalle)
- Puesto Santa Lucía (Lavalle)
- Casartero Eco Posada (San Rafael)
- Saint Bernard (San Rafael)
- Laberintos Carmona (Malargüe)
- Terra Nostra (General Alvear)
- El Patio de Babushka (General Alvear)
- Las Potrancas (General Alvear)
- Complejo Turístico Pinar del Sol (General Alvear)
- Parador Las Carretas (General Alvear)
- Bodega Familia Giaquinta (Tupungato)
- Camping Municipal Manzano Histórico (Tunuyán)
- Camping Municipal Manzano Histórico N°2 (Tunuyán)
- Camping Municipal Manzano Histórico N°3 (Tunuyán)
- El Chaca (San Carlos)
- Camping para Motorhome (San Carlos).
Las inscripciones para participar del programa VanLife, dedicado a promover el turismo en motorhome, continúan abiertas en el siguiente formulario: https://forms.gle/gWd541AZQocYZbaP6.