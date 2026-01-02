Transformaron un camión en motorhome: va más allá del lujo

interior El interior de este motorhome es mejor que una vivienda tradicional.

El trabajo de conversión fue realizado por Jason Dietsch Custom Coach (JDDC), especialistas en llevar vehículos pesados al terreno recreativo. La unidad principal alcanza los 14 metros de longitud y dispone de tres plataformas deslizantes que expanden el volumen interior al detener la marcha. Por su parte, el remolque añade otros 13,7 metros sobre un eje triple, completando un conjunto de proporciones colosales.

Equipamiento interior y autonomía

Puertas adentro, el diseño prioriza la utilización de materiales nobles y una distribución funcional. La cocina posee electrodomésticos de tamaño completo y una pantalla LED de 65 pulgadas, complementada por una segunda cocina en el exterior para actividades al aire libre. La zona de descanso ofrece múltiples opciones configurables y destaca por incluir dos baños completos, un detalle de lujo poco frecuente que facilita la convivencia durante viajes extensos.

auto motorhome El camión puede transportar hasta tres autos.

La independencia de servicios es otro punto fuerte de este motorhome. Posee tanques con capacidad para 624 litros de agua y un sistema energético robusto compuesto por generadores diésel, inversores Redarc de 3000 W y seis baterías de litio. Al estacionar, cuatro estabilizadores hidráulicos nivelan automáticamente la unidad. Finalmente, el tráiler trasero no solo mantiene la estética del conjunto, sino que funciona como garaje con capacidad para tres automóviles, motocicletas o carros de golf, consolidando un valor estimado que supera los 500.000 dólares.