Transformaron un camión en motorhome: va más allá del lujo

El universo de los vehículos recreativos presenta constantes innovaciones, pero ocasionalmente surge un proyecto que modifica los parámetros conocidos. Este es el caso de un exclusivo motorhome fabricado sobre la base de un Peterbilt 589 modelo 2025, una unidad que combina la fuerza bruta del transporte de cargas con una habitabilidad sofisticada. El vehículo se destaca por su gran escala y por estar acompañado de un tráiler diseñado a medida, conformando un equipo rodante de dimensiones extraordinarias.
La premisa de este desarrollo fue unir la capacidad técnica de un vehículo pesado con el máximo nivel de lujo. El objetivo no se limitó al traslado, sino a garantizar una experiencia de vida a bordo con total autonomía y estilo. Al no existir restricciones presupuestarias evidentes, el resultado final exhibe un despliegue de ingeniería pensado para recorrer miles de kilómetros sin sacrificar las comodidades de una vivienda convencional.
Potencia y dimensiones en este motorhome único
La base elegida para esta transformación fue un camión Peterbilt 589, reconocido por su chasis resistente y su equipamiento moderno. Para mover semejante estructura habitacional y el remolque adicional, se optó por un motor Cummins capaz de erogar 606 caballos de fuerza. Esta configuración mecánica, sumada a una transmisión apta para largas travesías y una suspensión neumática, asegura un andar suave y potencia suficiente para enfrentar cualquier geografía.
El trabajo de conversión fue realizado por Jason Dietsch Custom Coach (JDDC), especialistas en llevar vehículos pesados al terreno recreativo. La unidad principal alcanza los 14 metros de longitud y dispone de tres plataformas deslizantes que expanden el volumen interior al detener la marcha. Por su parte, el remolque añade otros 13,7 metros sobre un eje triple, completando un conjunto de proporciones colosales.
Equipamiento interior y autonomía
Puertas adentro, el diseño prioriza la utilización de materiales nobles y una distribución funcional. La cocina posee electrodomésticos de tamaño completo y una pantalla LED de 65 pulgadas, complementada por una segunda cocina en el exterior para actividades al aire libre. La zona de descanso ofrece múltiples opciones configurables y destaca por incluir dos baños completos, un detalle de lujo poco frecuente que facilita la convivencia durante viajes extensos.
La independencia de servicios es otro punto fuerte de este motorhome. Posee tanques con capacidad para 624 litros de agua y un sistema energético robusto compuesto por generadores diésel, inversores Redarc de 3000 W y seis baterías de litio. Al estacionar, cuatro estabilizadores hidráulicos nivelan automáticamente la unidad. Finalmente, el tráiler trasero no solo mantiene la estética del conjunto, sino que funciona como garaje con capacidad para tres automóviles, motocicletas o carros de golf, consolidando un valor estimado que supera los 500.000 dólares.