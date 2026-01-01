La pickup china que viene a competir en el mercado de Toyota y Ford

Puertas adentro, el habitáculo se aleja de la austeridad tradicional de los vehículos utilitarios. La consola central prescinde casi totalmente de botones físicos, delegando las funciones de climatización y multimedia a una pantalla giratoria de 13 pulgadas que domina el tablero. A esto se suma un instrumental completamente digital de 10 pulgadas, configurando un entorno moderno y conectado para el conductor y los pasajeros.

Potencia híbrida y tracción integral

shark pickup Las marcas chinas buscan ganar un mercado difícil: el de las pickups.

El aspecto mecánico se posiciona como el gran diferenciador de la propuesta de BYD frente a la combustión tradicional. El sistema de propulsión combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con dos impulsores eléctricos situados en cada eje, configuración que garantiza la tracción en las cuatro ruedas. Si bien la capacidad de carga estimada ronda los 835 kilogramos, su fuerza de remolque asciende a las 2,5 toneladas.

Este conjunto mecánico entrega una potencia combinada de 436 caballos, cifra que ubica a la Shark en la cima del segmento en cuanto a prestaciones puras. La aceleración de 0 a 100 km/h se logra en apenas 5,7 segundos, un número poco usual para este tipo de carrocerías. Además, la eficiencia energética resulta clave, prometiendo una autonomía total de 840 kilómetros, con la posibilidad de recorrer un centenar de ellos utilizando exclusivamente energía eléctrica.