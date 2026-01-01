La pickup china que viene a competir en el mercado de Toyota y Ford

El comienzo de 2026 marca un hito relevante en la industria automotriz regional con la llegada definitiva de la BYD Shark a Sudamérica. Este modelo representa la apuesta más ambiciosa de la marca de china para ganar terreno en un segmento altamente competitivo, introduciendo la primera pickup mediana con tecnología híbrida enchufable en este mercado. Tras un año de fuertes expectativas globales, el vehículo desembarca inicialmente en Brasil para intentar captar la atención de los consumidores locales.
La estrategia de la firma asiática apunta directamente a desafiar a los líderes históricos y consolidados del nicho. Modelos de gran trayectoria de Toyota, como la Hilux, y la omnipresente Ranger de Ford, enfrentan ahora a un rival que combina prestaciones elevadas con una propuesta tecnológica diferente. El objetivo es atraer a aquellos usuarios que buscan un vehículo versátil para el día a día, más allá de la herramienta de trabajo tradicional.
Diseño y dimensiones de la nueva pickup
Las medidas de este vehículo lo ubican por encima del promedio habitual de su categoría, alcanzando los 5,46 metros de largo, 1,97 de ancho y una distancia entre ejes de 3,26 metros. Estas cifras superan considerablemente a los referentes actuales de la región, ofreciendo mayor amplitud tanto en altura como en anchura. Estéticamente, la carrocería exhibe líneas rectas y una parrilla frontal imponente que recuerda a las camionetas de tamaño completo norteamericanas, destacando la sigla del fabricante en el frente.
Puertas adentro, el habitáculo se aleja de la austeridad tradicional de los vehículos utilitarios. La consola central prescinde casi totalmente de botones físicos, delegando las funciones de climatización y multimedia a una pantalla giratoria de 13 pulgadas que domina el tablero. A esto se suma un instrumental completamente digital de 10 pulgadas, configurando un entorno moderno y conectado para el conductor y los pasajeros.
Potencia híbrida y tracción integral
El aspecto mecánico se posiciona como el gran diferenciador de la propuesta de BYD frente a la combustión tradicional. El sistema de propulsión combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con dos impulsores eléctricos situados en cada eje, configuración que garantiza la tracción en las cuatro ruedas. Si bien la capacidad de carga estimada ronda los 835 kilogramos, su fuerza de remolque asciende a las 2,5 toneladas.
Este conjunto mecánico entrega una potencia combinada de 436 caballos, cifra que ubica a la Shark en la cima del segmento en cuanto a prestaciones puras. La aceleración de 0 a 100 km/h se logra en apenas 5,7 segundos, un número poco usual para este tipo de carrocerías. Además, la eficiencia energética resulta clave, prometiendo una autonomía total de 840 kilómetros, con la posibilidad de recorrer un centenar de ellos utilizando exclusivamente energía eléctrica.