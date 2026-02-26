Lujo sin límite en Dubai: una patrulla de policía de más de un millón de dólares

dubai lamborghini El auto fue preparado especialmente para la policía de Dubai.

Mansory aplicó modificaciones estéticas y funcionales que distinguen a este ejemplar de cualquier otro modelo de serie. El capó presenta un rediseño en fibra de carbono forjada, material que también aparece en el splitter delantero y en las aletas laterales. Las llantas de carbono y las pinzas de freno en color rojo completan una estética agresiva que refuerza la presencia de la policía en las calles. El difusor trasero y los escapes optimizan la aerodinámica de una estructura pensada para la máxima eficiencia.

Impacto y valor de la flota en Dubai

El coste de una unidad básica del Revuelto ronda los 500.000 euros, pero el trabajo de personalización y los materiales exclusivos sitúan el precio final cerca del millón de euros. Cada panel de fibra de carbono y cada insignia iluminada añaden un valor económico que convierte al coche en una pieza de exposición rodante. Los agentes que conducen estas joyas mecánicas transitan frecuentemente por puntos estratégicos como el Dubai Mall o las inmediaciones del Burj Khalifa.

La estrategia de imagen de la policía local busca integrar la tradición del motor de combustión con las nuevas tecnologías de sostenibilidad. Al añadir este Lamborghini a una colección que ya cuenta con modelos de Rolls-Royce o el Ferrari Purosangue, las autoridades mantienen un estándar de excelencia difícil de igualar. El vehículo cumple con una misión diplomática, actuando como embajador de una urbe que no conoce límites cuando se trata de exhibir innovación y lujo extremo en sus servicios públicos.