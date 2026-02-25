La nueva Toyota Hilux ya se vende en Australia: este es su precio

La comercialización de la nueva Toyota Hilux comenzó de manera oficial en Australia, uno de los mercados más relevantes para este tipo de vehículos a nivel global. El modelo presentó cambios profundos tanto en su apariencia externa como en la arquitectura de su habitáculo.
Esta evolución de la Toyota Hilux desembarcó con una oferta variada que busca cubrir desde las necesidades de flotas comerciales hasta las exigencias de usuarios que buscan confort y tecnología de última generación. Las unidades exhibidas recientemente permitieron observar el nivel de detalle alcanzado en las variantes intermedias y tope de gama.
Características y diseño de la Toyota Hilux
El aspecto exterior de la camioneta recibió actualizaciones que resaltan su robustez. En versiones como la SR5, destacan elementos como los fenders sobre los pasarruedas, estribos laterales y una barra deportiva instalada en la caja de carga. El conjunto se completó con llantas de aleación de 18 pulgadas en terminación oscurecida. A pesar de estos cambios visuales, las dimensiones básicas se mantuvieron similares a la línea previa. El vehículo cuenta con un largo de 5,32 metros y una distancia entre ejes de 3,08 metros. La capacidad de carga continúa en el orden de la tonelada, mientras que el límite de remolque se estableció en 3.500 kg.
El interior representó el cambio más drástico para la Toyota Hilux. La marca decidió abandonar el diseño anterior de la plancha de a bordo para introducir una arquitectura inspirada en el Land Cruiser. El puesto de conducción ahora cuenta con un instrumental digital configurable de 12,3 pulgadas en las versiones más equipadas. Esta pantalla se complementó con un sistema multimedia de dimensiones idénticas. Entre las novedades funcionales, la incorporación del freno de mano eléctrico marcó un hito en la evolución del modelo, sumado a volantes y butacas con calefacción.
La seguridad, una prioridad
En el apartado mecánico, la camioneta conservó el conocido motor 2.8 turbodiésel de 204 CV. Sin embargo, la gran novedad para el mercado de Australia fue la integración masiva de un sistema eléctrico de 48 voltios. Esta tecnología híbrida suave ayuda a optimizar el consumo de combustible y mejora la suavidad del conjunto motor. En cuanto a la seguridad, todas las variantes incorporaron el paquete de asistencias Toyota Safety Sense. La entidad ANCAP otorgó la calificación máxima de cinco estrellas en sus pruebas de colisión, validando la protección ofrecida por elementos como el airbag central.
La oferta comercial se estructuró a través de cinco niveles de equipamiento denominados WorkMate, SR, SR5, Rogue y Rugged X. El precio de entrada para las unidades de trabajo se fijó en torno a los 30.000 dólares estadounidenses en el país oceánico. Por otro lado, versiones con mayor dotación de accesorios y tecnología, como la SR5 doble cabina, alcanzaron valores cercanos a los 49.500 dólares. La disponibilidad de configuraciones incluyó opciones de tracción simple o integral, además de cabinas sencillas, extendidas o dobles, adaptándose a diversos perfiles de clientes.
La estrategia de Toyota en la región consistió en aplicar un rediseño profundo sobre una base técnica ya probada desde hace años. Al integrar la microhibridación en los motores diésel, la marca buscó cumplir con normativas ambientales más estrictas sin sacrificar el rendimiento esperado en una Toyota Hilux. Esta actualización permitió que la pick up mantenga su competitividad frente a rivales más modernos, apoyándose en su reputación de confiabilidad y en una red de servicios muy extendida en territorio australiano.