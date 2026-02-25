La nueva Toyota Hilux ya se vende en Australia: este es su precio

El interior representó el cambio más drástico para la Toyota Hilux. La marca decidió abandonar el diseño anterior de la plancha de a bordo para introducir una arquitectura inspirada en el Land Cruiser. El puesto de conducción ahora cuenta con un instrumental digital configurable de 12,3 pulgadas en las versiones más equipadas. Esta pantalla se complementó con un sistema multimedia de dimensiones idénticas. Entre las novedades funcionales, la incorporación del freno de mano eléctrico marcó un hito en la evolución del modelo, sumado a volantes y butacas con calefacción.

La seguridad, una prioridad

hilux nuevo modelo La Hilux es la pickup más vendida en Argentina.

En el apartado mecánico, la camioneta conservó el conocido motor 2.8 turbodiésel de 204 CV. Sin embargo, la gran novedad para el mercado de Australia fue la integración masiva de un sistema eléctrico de 48 voltios. Esta tecnología híbrida suave ayuda a optimizar el consumo de combustible y mejora la suavidad del conjunto motor. En cuanto a la seguridad, todas las variantes incorporaron el paquete de asistencias Toyota Safety Sense. La entidad ANCAP otorgó la calificación máxima de cinco estrellas en sus pruebas de colisión, validando la protección ofrecida por elementos como el airbag central.

La oferta comercial se estructuró a través de cinco niveles de equipamiento denominados WorkMate, SR, SR5, Rogue y Rugged X. El precio de entrada para las unidades de trabajo se fijó en torno a los 30.000 dólares estadounidenses en el país oceánico. Por otro lado, versiones con mayor dotación de accesorios y tecnología, como la SR5 doble cabina, alcanzaron valores cercanos a los 49.500 dólares. La disponibilidad de configuraciones incluyó opciones de tracción simple o integral, además de cabinas sencillas, extendidas o dobles, adaptándose a diversos perfiles de clientes.

La estrategia de Toyota en la región consistió en aplicar un rediseño profundo sobre una base técnica ya probada desde hace años. Al integrar la microhibridación en los motores diésel, la marca buscó cumplir con normativas ambientales más estrictas sin sacrificar el rendimiento esperado en una Toyota Hilux. Esta actualización permitió que la pick up mantenga su competitividad frente a rivales más modernos, apoyándose en su reputación de confiabilidad y en una red de servicios muy extendida en territorio australiano.