China ya tiene un sedán que compite de cerca con el Toyota Corolla

La mecánica híbrida, denominada DM-i, utiliza un motor naftero de 1.5 litros que trabaja en conjunto con bloques eléctricos de distinta capacidad. En su configuración más potente, el sistema alcanza los 235 CV, una cifra considerable para un sedán de estas características. Las baterías permiten además una autonomía en modo puramente eléctrico que oscila entre los 32 y los 80 kilómetros, dependiendo de la versión elegida por el usuario.

Equipamiento y seguridad en el BYD King

sedan byd El BYD King es un nuevo sedán que busca restarle mercado al Toyota Corolla.

La propuesta de China incluye una dotación tecnológica orientada al confort, con elementos como luces LED, llantas de 17 pulgadas y un tablero digital de 8,8 pulgadas. El interior dispone de una pantalla multimedia giratoria, característica distintiva de la marca, además de cargador inalámbrico y butaca del conductor con ajustes eléctricos. Estos componentes buscan elevar la percepción de calidad frente a la sobriedad que suele presentar el Toyota Corolla.

En el apartado de seguridad, el vehículo cuenta con seis airbags y sensores de estacionamiento en ambos extremos. Sin embargo, en este punto el Toyota Corolla mantiene una fortaleza, ya que el modelo japonés incorpora asistencias a la conducción de serie en todas sus versiones. El avance de BYD en la región marca un hito en la competencia de los vehículos electrificados, obligando a las marcas tradicionales a revisar sus estrategias de consumo y prestaciones.