China ya tiene un sedán que compite de cerca con el Toyota Corolla

El mercado automotriz en Sudamérica recibió una novedad importante proveniente de China. Se trata del BYD King, un vehículo que busca posicionarse como el principal rival del Toyota Corolla gracias a una propuesta tecnológica centrada en la eficiencia energética. Este sedán de última generación desembarcó recientemente en Brasil con el objetivo de capturar la atención de quienes buscan un transporte familiar con bajos niveles de gasto de combustible.
Las cifras de rendimiento del modelo asiático llamaron la atención de los especialistas tras las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial. Según los informes presentados, este sedán logra un consumo en ciudad de apenas 2,2 litros cada cien kilómetros cuando utiliza sus dos motores de forma combinada. Estos números sitúan al exponente de BYD en una posición de ventaja competitiva frente a la variante híbrida del Toyota Corolla, el referente histórico del segmento.
Detalles técnicos del sedán que desafía al Toyota Corolla
El diseño del nuevo vehículo de China descansa sobre una plataforma moderna que otorga dimensiones generosas. Con una longitud de 4.780 mm y una distancia entre ejes de 2.718 mm, el habitáculo ofrece un espacio cómodo para los pasajeros, superando en tamaño al Toyota Corolla en varios apartados. No obstante, el baúl del modelo de BYD cuenta con una capacidad de 450 litros, lo que representa una ligera diferencia de 20 litros por debajo de lo que ofrece el producto de la firma japonesa.
La mecánica híbrida, denominada DM-i, utiliza un motor naftero de 1.5 litros que trabaja en conjunto con bloques eléctricos de distinta capacidad. En su configuración más potente, el sistema alcanza los 235 CV, una cifra considerable para un sedán de estas características. Las baterías permiten además una autonomía en modo puramente eléctrico que oscila entre los 32 y los 80 kilómetros, dependiendo de la versión elegida por el usuario.
Equipamiento y seguridad en el BYD King
La propuesta de China incluye una dotación tecnológica orientada al confort, con elementos como luces LED, llantas de 17 pulgadas y un tablero digital de 8,8 pulgadas. El interior dispone de una pantalla multimedia giratoria, característica distintiva de la marca, además de cargador inalámbrico y butaca del conductor con ajustes eléctricos. Estos componentes buscan elevar la percepción de calidad frente a la sobriedad que suele presentar el Toyota Corolla.
En el apartado de seguridad, el vehículo cuenta con seis airbags y sensores de estacionamiento en ambos extremos. Sin embargo, en este punto el Toyota Corolla mantiene una fortaleza, ya que el modelo japonés incorpora asistencias a la conducción de serie en todas sus versiones. El avance de BYD en la región marca un hito en la competencia de los vehículos electrificados, obligando a las marcas tradicionales a revisar sus estrategias de consumo y prestaciones.