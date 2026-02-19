No tires esta parte de la cáscara de huevo y tendrás en tus manos un tesoro para tu piel

membrana del huevo (1) Membrana dentro de la cáscara de huevo.

Beneficios de la membrana de huevo

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para el cuidado de la piel. Es por eso que en ese camino, la membrana del huevo se posiciona como un recurso económico, fácil de conseguir y con interesantes propiedades.

La membrana es esa capa delgada y flexible que se encuentra entre la clara y la cáscara dura. Está compuesta principalmente por colágeno, elastina, queratina y pequeñas cantidades de ácido hialurónico natural que ayuda a mantener la piel hidratada y las articulaciones lubricadas, pero con el paso del tiempo, su producción disminuye, lo que favorece la aparición de arrugas y sequedad.

Además de su relación con el ácido hialurónico, la membrana de huevo aporta:

Colágeno natural

Aminoácidos esenciales

Propiedades regenerativas

Bajo costo y cero desperdicio

Cómo convertir la cáscara de huevo en un tesoro con ácido hialurónico

Hay dos opciones parea aprovechar este tesoro. La primera forma es hacer una serie de pasos con la que puedas crear una mascarilla o crema reafirmante. Para eso, tienes que lavar bien la cáscara después de usar el huevo, retirar con cuidado la membrana interna mientras este húmeda.

Ahora dejalas secar en un lugar fresco, a la sombra por 3 días hasta que estén totalmente quebradizas. El cuarto paso es triturarlas con un mortero o procesador hassta obtener un fino polvo. Mientras más fino mejor, así penetrará más en tus poros.

Mezcla este polvo con tu crema de uso diario o aceite que usas para la cara y aplicala directamente sobre el rostro limpio. Dejá actuar 15 a 20 minutos hasta que se seque, retirá y enjuagá con agua tibia.

Además, puedes puedes colocar pequeños fragmentos sobre líneas de expresión (frente o contorno de ojos), dejá secar y luego retiralos suavemente. Para que este truco sea muy efectivo, aplicala de noche sobre el rostro limpio usandolo 3 veces a la semana.