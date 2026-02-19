No tires esta parte de la cáscara de huevo y tendrás en tus manos un tesoro para tu piel

El huevo es un ingrediente muy utilizado en cualquier cocina de cada casa. Para armar comidas, para desayunar e incluso merendar el huevo es un acompañando muy saludable para el día a día de la persona. Pues además de los beneficios nutricionales, su cáscara también es un tesoro para la salud de la piel.
Sin embargo, los beneficios de su cáscara ya pasaron de moda. Ahora lo que de verdad importa es una membrana dentro de ella que probablemente es la acumulación de ácido hialurónico más grande que puede haber en un objeto tan pequeño.
La fina membrana transparente que se encuentra dentro de la cáscara de huevo esconde un “tesoro” natural rico en colágeno, proteínas y compuestos similares al ácido hialurónico. ¿La estabas tirando sin saberlo? Ahora conocé cómo aprovecharla.
Beneficios de la membrana de huevo
Cada vez más personas buscan alternativas naturales para el cuidado de la piel. Es por eso que en ese camino, la membrana del huevo se posiciona como un recurso económico, fácil de conseguir y con interesantes propiedades.
La membrana es esa capa delgada y flexible que se encuentra entre la clara y la cáscara dura. Está compuesta principalmente por colágeno, elastina, queratina y pequeñas cantidades de ácido hialurónico natural que ayuda a mantener la piel hidratada y las articulaciones lubricadas, pero con el paso del tiempo, su producción disminuye, lo que favorece la aparición de arrugas y sequedad.
Además de su relación con el ácido hialurónico, la membrana de huevo aporta:
- Colágeno natural
- Aminoácidos esenciales
- Propiedades regenerativas
- Bajo costo y cero desperdicio
Cómo convertir la cáscara de huevo en un tesoro con ácido hialurónico
Hay dos opciones parea aprovechar este tesoro. La primera forma es hacer una serie de pasos con la que puedas crear una mascarilla o crema reafirmante. Para eso, tienes que lavar bien la cáscara después de usar el huevo, retirar con cuidado la membrana interna mientras este húmeda.
Ahora dejalas secar en un lugar fresco, a la sombra por 3 días hasta que estén totalmente quebradizas. El cuarto paso es triturarlas con un mortero o procesador hassta obtener un fino polvo. Mientras más fino mejor, así penetrará más en tus poros.
Mezcla este polvo con tu crema de uso diario o aceite que usas para la cara y aplicala directamente sobre el rostro limpio. Dejá actuar 15 a 20 minutos hasta que se seque, retirá y enjuagá con agua tibia.
Además, puedes puedes colocar pequeños fragmentos sobre líneas de expresión (frente o contorno de ojos), dejá secar y luego retiralos suavemente. Para que este truco sea muy efectivo, aplicala de noche sobre el rostro limpio usandolo 3 veces a la semana.