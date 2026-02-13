No tires las cáscaras del camote o batata porque son un tesoro: para qué sirven y cómo utilizarlas

Para qué sirven las cáscaras de camote o batata

cascara de camote o batata (1) El camote es ideal para la cocina, ya que se puede consumir solo, incorporar a pures o en tartas, y tiene múltiples beneficios para la salud.

Las cáscaras contienen gran parte de los polifenoles y antioxidantes del tubérculo, compuestos que ayudan a combatir el envejecimiento celular. También aportan fibra, clave para la digestión y la salud intestinal, y minerales como potasio y hierro. Siempre que estén bien lavadas y provengan de batatas sanas, son completamente aprovechables.

En este sentido, estas son ideales para preparar snacks crocantes ya sea al horno o fritas, se transforman en chips llenos de sabor. También pueden sumarse a caldos, guisos y purés para potenciar nutrientes sin alterar demasiado la textura.

Gracias a su alto contenido de fibra, ayudan a regular el tránsito intestinal y generan mayor sensación de saciedad, lo que las vuelve útiles en dietas equilibradas. Además, las cáscaras de batata son excelentes para el compost, ya que se degradan con facilidad y enriquecen el suelo con materia orgánica.

Lo cierto es que al reutilizarlas, reducís el desperdicio de alimentos y aportás a un consumo más consciente y ecológico.

cascara de camote o batata La cáscara de la batata se puede reutilizar.

Cómo convertir las cáscaras de batata en un tesoro paso a paso