El truco con cáscara de papa que elimina la suciedad del objeto de cocina con más bacterias que un inodoro

limpiar esponja con cascaras de papa La esponja de lavar los platos acumula mucha mugre y olores; para ello, la cáscara de papa promete limpiarla profundamente.

La cáscara de papa: el truco de limpieza perfecto para tu cocina

La papa es uno de los alimentos más consumidos del mundo, pero su cáscara suele terminar en la basura. Sin embargo, este elemento contiene almidón natural, compuestos antioxidantes, textura ligeramente abrasiva y propiedades desengrasantes suaves, lo que permite que sea utilizada como un limpiador casero para utensilios difíciles.

Aunque parezca increíble, la esponja de cocina con la que lavamos los platos diariamente puede contener más bacterias que un inodoro, porque permanece húmeda, acumula restos de comida, se usa durante días sin desinfectar y es un ambiente ideal para microbios.

limpiar con cascaras de papa y bicarbonato Si le agregas bicarbonato, la limpieza será más profunda.

Primero que nada, cuando cocines papa en cualquiera de sus formas, procura guardar una cáscara fresca. Después, frota directamente el utensilio con la parte interna de la cáscara; puede ser en la esponja, las tablas de cortar, en cuchillos con grasa o en ciertos utensilios con olor fuerte.

Ahora, agrega bicarbonato para potenciar el efecto, pues si quieres una limpieza más profunda, espolvorear este ingrediente sobre la esponja o tabla y luego frota con la cáscara hará una mezcla única y poderosa. Por último, termina el proceso lavando con agua caliente y dejando secar al aire.

Este truco es sumamente eficaz, ya que, por un lado, el bicarbonato de sodio es un agente de limpieza que sirve para eliminar manchas de óxido o grasa porque ataca la capa protectora que se forma. Mientras que la cáscara de papa contiene ácido oxálico que ayuda a eliminar la acumulación de óxido y aceites o grasas que se acumulan en estos objetos.