Mezclar cáscara de banana con azúcar: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Mezclar cáscaras de banana con azúcar: por qué recomiendan hacerlo

Al añadir azúcar, se genera un fenómeno de presión osmótica que facilita que los tejidos de la planta absorban estos nutrientes con mayor rapidez.

Como si todo fuese poco, el azúcar actúa como un combustible inmediato para los microorganismos beneficiosos del suelo, acelerando la descomposición de la materia orgánica.

azucar, manos El azúcar puede ser utilizada en diferentes mezclas caseras.

Este método no solo es una forma de ahorrar dinero en fertilizantes químicos, sino que también es una forma natural de conservar tus plantas del jardín. Los beneficios de esta mezcla son los siguientes:

Floración explosiva: el potasio es el encargado de estimular la aparición de flores y frutos.

el potasio es el encargado de estimular la aparición de flores y frutos. Raíces más fuertes: el fósforo presente ayuda al anclaje y desarrollo radicular.

el fósforo presente ayuda al anclaje y desarrollo radicular. Resistencia a la sequía: las plantas bien nutridas con potasio regulan mejor el agua en sus células.

Cómo preparar tu fertilizante casero paso a paso

Existen varias formas de aprovechar este recurso, pero la más efectiva es el té de banana potenciado: