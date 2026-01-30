La inusual tormenta de viento, lluvia y granizo arrastró autos y desbordó canales en Mendoza

La tormenta de viento, lluvia y granizo que comenzó cerca de las 16 este viernes 30 de agosto -y en pocos minutos se convirtió en diluvio- inundó diversas calles y accesos de Mendoza y desbordó el canal Cacique Guaymallén. Las imágenes de los videos impactan: autos directamente arrastrados por calles convertidas en ríos fueron una postal que se repitió en la ciudad capital y sus alrededores.
También se inundó el Acceso Sur, a la altura de Lamadrid, donde el paisaje era casi de un lago en el medio de la ruta. Obviamente, la arteria quedó intransitable en esta zona de Dorrego, Guaymallén. Y el Metrotranvía tuvo complicaciones.
Autos arrastrados por el agua en medio de la tormenta
En la calle Anchorena, de Luján de Cuyo -frente al cementerio de ese departamento- el agua que corría por esta zona comenzó a arrastrar autos, que chocaron entre sí: una escena que nadie pudo evitar sin correr peligro.
Una situación similar sucedió en una de las estaciones del mencionado Metrotranvía, donde un auto sufrió también las consecuencias de la abundante lluvia.
Acceso Sur y Lamadrid en Guaymallén se convirtió en una laguna
Si bien es una zona que suele anegarse por las tormentas, la de este viernes convirtió la intersección de el Acceso Sur y Lamadrid, en el acceso a Dorrego en Guaymallén, en una laguna.
La cantidad de agua caída y la forma misma de este cruce -en donde el terreno parece un poco más bajo y por esto allí se estanca el agua- hicieron que los autos se detuvieran e intentaran un camino alternativo. Era imposible utilizar este camino.
La situación del Acceso Sur se volvió problemática en varios tramos debido al caos de vehículos que generó la tormenta. De hecho muchos autos debieron retroceder y circular en contramano para evadir los cuellos de botella que se formaron al no poder circular con normalidad.
En medio de este panorama, una ambulancia del hospital de Uspallata debió maniobrar para poder seguir adelante.
El canal caique Guaymallén se desbordó por la tormenta
En Beltrán y Costanera, a metros de la plaza del Área Fundacional de Ciudad, el canal Cacique Guaymallén se desbordó. El agua corría con tanta fuerza que parecía que alcanzaría los autos y colectivos.
En esta zona se ubica una estación de servicio que casi no podía distinguirse por la cantidad de agua y por el desborde del canal.
El Zanjón de los Ciruelos, por su parte, se vio al límite por la cantidad de agua caída. Así lo registró un lector de Diario UNO.
Por el carril Sarmiento en flotador
Un vecino de Luzuriaga, Maipú, decidió tomar un flotador y navegar la tormenta en él. No es recomendable esta proeza, pero el maipucino no dudó en tomarse la tormenta con humor.
Por último, un obrero fue rescatado de un puente en medio del desborde del Río Mendoza, en un cuadro que resultó casi cinematográfico.
De acuerdo con las primeras informaciones, el sujeto fue rescatado con vida y se encuentra en buen estado de salud.