La inusual tormenta de viento, lluvia y granizo arrastró autos y desbordó canales en Mendoza

Embed - Tormenta autos arrastrados en Luján

Una situación similar sucedió en una de las estaciones del mencionado Metrotranvía, donde un auto sufrió también las consecuencias de la abundante lluvia.

Embed - Tormenta auto estadio

Acceso Sur y Lamadrid en Guaymallén se convirtió en una laguna

Si bien es una zona que suele anegarse por las tormentas, la de este viernes convirtió la intersección de el Acceso Sur y Lamadrid, en el acceso a Dorrego en Guaymallén, en una laguna.

La cantidad de agua caída y la forma misma de este cruce -en donde el terreno parece un poco más bajo y por esto allí se estanca el agua- hicieron que los autos se detuvieran e intentaran un camino alternativo. Era imposible utilizar este camino.

Embed - Tormenta inundación Acceso Sur y Lamadrid

La situación del Acceso Sur se volvió problemática en varios tramos debido al caos de vehículos que generó la tormenta. De hecho muchos autos debieron retroceder y circular en contramano para evadir los cuellos de botella que se formaron al no poder circular con normalidad.

En medio de este panorama, una ambulancia del hospital de Uspallata debió maniobrar para poder seguir adelante.

Embed - Ambulancia del Hospital Uspallata atascada en el Acceso Sur por la tormenta

El canal caique Guaymallén se desbordó por la tormenta

En Beltrán y Costanera, a metros de la plaza del Área Fundacional de Ciudad, el canal Cacique Guaymallén se desbordó. El agua corría con tanta fuerza que parecía que alcanzaría los autos y colectivos.

Embed - Inundación cacique guaymallén

En esta zona se ubica una estación de servicio que casi no podía distinguirse por la cantidad de agua y por el desborde del canal.

Embed - tormenta canal cacique guaymallèn inundado

El Zanjón de los Ciruelos, por su parte, se vio al límite por la cantidad de agua caída. Así lo registró un lector de Diario UNO.

Embed - Puente de Olascoaga en el Zanjón de los Ciruelos, de Las Heras, con mucho caudal de agua

Por el carril Sarmiento en flotador

Un vecino de Luzuriaga, Maipú, decidió tomar un flotador y navegar la tormenta en él. No es recomendable esta proeza, pero el maipucino no dudó en tomarse la tormenta con humor.

Embed - Tormenta hombre flotador

Por último, un obrero fue rescatado de un puente en medio del desborde del Río Mendoza, en un cuadro que resultó casi cinematográfico.

Embed - Un hombre colgado en un puente durante la tormenta en Mendoza

De acuerdo con las primeras informaciones, el sujeto fue rescatado con vida y se encuentra en buen estado de salud.