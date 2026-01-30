Un accidente de tren se produjo durante la madrugada este viernes en el departamento de San Martín, según reportaron colegas de Canal 3 e Infodeleste. Por su parte, Diario UNO se contactó con las autoridades de la zona para obtener mayores precisiones sobre el hecho.
Un tren de carga descarriló en San Martín y el accidente generó un fuerte operativo de seguridad
Un tren que transportaba cemento sufrió un accidente este viernes por la mañana. Las primeras pistas del caso
Los reportes indican que cerca de las 6.30 una formación de Belgrano Cargas que transportaba cemento sufrió un percance técnico y se salió de las vías.
El tren circulaba en sentido este–oeste. Al llegar a la altura del barrio Venier, por razones que aún son materia de investigación técnica, la pesada estructura de hierro y acero descarriló de su curso habitual.
Accidente y tren descarrilado en San Martín: qué pasó después
La carga que transportaba la formación consistía íntegramente en bolsas de cemento. Debido al impacto y al movimiento brusco de los vagones, parte del material quedó expuesto, lo que motivó una rápida intervención de la Policía y el Ministerio Público Fiscal.
Aparentemente no hubo víctimas. Los especialistas informaron que en principio no se hallaron indicios de vandalismo. Tampoco se detectaron daños intencionales en las vías que pudieran haber provocado el descarrilamiento del tren de carga en ese punto específico.
Ante la magnitud del evento y el valor de la mercadería transportada, la Fiscalía de turno tomó intervención inmediata. Se dispuso que la carga de cemento permanezca bajo custodia policial.
Ahora, la remoción de la formación es una tarea compleja que requiere maquinaria pesada y personal especializado. Se estima que las labores continuarán durante el resto de la jornada hasta que la zona quede asegurada.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.