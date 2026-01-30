Un tren de carga descarriló en San Martín y el accidente generó un fuerte operativo de seguridad

Policía móviles Seguridad La Policía vigiló la zona del accidente de tren para evitar robos de la carga. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Accidente y tren descarrilado en San Martín: qué pasó después

La carga que transportaba la formación consistía íntegramente en bolsas de cemento. Debido al impacto y al movimiento brusco de los vagones, parte del material quedó expuesto, lo que motivó una rápida intervención de la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

Aparentemente no hubo víctimas. Los especialistas informaron que en principio no se hallaron indicios de vandalismo. Tampoco se detectaron daños intencionales en las vías que pudieran haber provocado el descarrilamiento del tren de carga en ese punto específico.

Ante la magnitud del evento y el valor de la mercadería transportada, la Fiscalía de turno tomó intervención inmediata. Se dispuso que la carga de cemento permanezca bajo custodia policial.

Ahora, la remoción de la formación es una tarea compleja que requiere maquinaria pesada y personal especializado. Se estima que las labores continuarán durante el resto de la jornada hasta que la zona quede asegurada.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.