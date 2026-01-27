Un accidente fatal provocó largas filas de autos que alcanzaron los 19 kilómetros de cola en el sector de Los Caracoles, en Chile. El tránsito en el Paso Cristo Redentor se vio complicado en ambos sentidos hasta que se logró retirar de la ruta el camión siniestrado.
Videos: la fila de autos en Los Caracoles alcanzó los 19 kilómetros por el accidente fatal de un camionero
Las demoras se debieron a un accidente en el que murió un camionero mendocino. Las pericias y el retiro del cuerpo complicaron el tránsito en el paso a Chile
El vuelco ocurrió este martes del lado chileno, cerca del control de la localidad de Guardia Vieja.
El camionero, Roberto Oviedo de la empresa transporte Tierra del Este San Martín, regresaba desde Chile cargado de alimentos para mascotas cuando volcó alrededor de las 6.30.
Turistas que estaban en el gran embotellamiento reportaron más de 6 horas de demora para ingresar a Argentina.
Autoridades argentinas explicaron que realizaron un bypass en la zona pero que igual se registró una importante cantidad de vehículos debido a tareas de retiro del cadáver y peritos.
Los videos que enviaron mendocinos a la redacción
El Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas
Pese a las demoras, el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentido.
El pronóstico indica tormentas aisladas para la noche de este martes, pero el clima se compondría en la madrugada y mañana del miércoles. En la tarde podrían volver las lluvias al igual que en la noche.