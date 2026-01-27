Videos: la fila de autos en Los Caracoles alcanzó los 19 kilómetros por el accidente fatal de un camionero

chile camionero argentino accidente

Turistas que estaban en el gran embotellamiento reportaron más de 6 horas de demora para ingresar a Argentina.

Autoridades argentinas explicaron que realizaron un bypass en la zona pero que igual se registró una importante cantidad de vehículos debido a tareas de retiro del cadáver y peritos.

Embed - Fila de casi 20 kilómetros para ingresar a Argentina desde Chile

Los videos que enviaron mendocinos a la redacción

Embed - Por un choque, hubo largas demoras para regresar a Argentina por el paso a Chile

Embed - Un accidente fatal en la aduana chilena provocó largas demoras del lado argentino en el Paso Cristo

El Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas

Pese a las demoras, el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos y en ambos sentido.

El pronóstico indica tormentas aisladas para la noche de este martes, pero el clima se compondría en la madrugada y mañana del miércoles. En la tarde podrían volver las lluvias al igual que en la noche.