China ofrece una ambiciosa inversión a un país de América Latina para mejorar una ruta clave

Este es un proyecto estructural en América Latina, licitado por el Estado chileno, donde una de las mayores constructoras del mundo asume la operación, mejora y mantenimiento de un corredor clave para el transporte nacional. Esta sección de la Ruta 5 es estratégica porque articula el centro-sur del país, conecta zonas agrícolas, industriales y logísticas, y sostiene buena parte del flujo de mercancías que se mueven entre puertos, centros productivos y mercados internos.

_Chile y la Ruta 5 (2)

La importancia de esta ruta de América Latina para China

La concesión contempla la ampliación de pistas, mejoras en la seguridad vial, modernización de sistemas de peaje, mantenimiento integral y obras complementarias destinadas a reducir tiempos de viaje y accidentes. No es solo una carretera más ancha, es una ruta pensada para un tránsito más intenso, más rápido y más eficiente, acorde a un país que exporta, se integra y compite.

El modelo es el de asociación público-privada, habitual en Chile, pero lo novedoso está en el actor. Por primera vez, una empresa china de esta magnitud ingresa de lleno en la infraestructura vial chilena. Para China, el proyecto representa algo más que rentabilidad.

Es una vitrina tecnológica y una forma de afianzar presencia en un país con tratados de libre comercio, reglas claras y acceso directo al Pacífico. Para este país de América Latina, en cambio, el acuerdo refuerza su apuesta por atraer capital extranjero sin alterar su marco institucional.