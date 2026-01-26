Continúa cerrado el Paso Cristo Redentor por los aludes y desprendimientos tras la tormenta

Aquí, uno de los aludes que afectaron el camino:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/2015612454160515418&partner=&hide_thread=false *RUTA 60 CHILE,COBERTIZO N°1 CON ALUD* SE TRABAJA EN EVACUAR LA GENTE QUE QUEDÓ EN EL LUGAR, EVALUARÁN DAÑOS A PRIMERA HORA DEL LUNES 26 DE ENERO. pic.twitter.com/h4mjaJsbrM — OSVALDO (@VALLEOVA) January 26, 2026

Imposible transitar hacia el Paso Cristo Redentor

La medida fue adoptada durante la noche del domingo tras las comunicaciones entre ambas coordinaciones fronterizas y en base a un reporte de Vialidad chilena, que advirtió sobre el impacto del clima en el estado de la ruta.

Detallaron que se registran desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el sector chileno que impiden la transitabilidad.

Desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores informaron que cualquier actualización sobre el estado del paso internacional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomendaron a los usuarios monitorear las cuentas de X (ex Twitter) @UPFronterizos y @CFLosLibertador para conocer en tiempo real las condiciones del cruce antes de iniciar el viaje.

Lluvia y aludes de barro en el camino a Chile

Ya el domingo por la tarde, las lluvias registradas en la zona de montaña obligaron a un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3 en la zona de Los Árboles (Potrerillos) -a pocos kilómetros de Uspallata-, luego de que se rompiera una defensa de descarga aluvional y el material arrastrado invadiera la calzada.

Uspallata tormenta ruta Desde la tarde las lluvias complicaron el tránsito en Uspallata.

Aquel corte duró casi dos horas y tras los trabajos de Vialidad habilitaron la calzada, aunque sería por poco tiempo porque el temporal siguió y del lado chileno también hubo inconvenientes.

Estas imágenes muestran el panorama que se registró en el área:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/2015539531357843650&partner=&hide_thread=false Trabajo de Vialidad Nacional para despeje de ruta 7 km 1145 que continúa Suspendido el Tránsito. Se pide precaución y no subir a alta montaña pic.twitter.com/CZCm50tf5H — OSVALDO (@VALLEOVA) January 25, 2026

En el caso de Uspallata, la interrupción del tránsito fue coordinada por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM) y se mantuvo hasta que descendió el caudal de agua. Personal de Vialidad Provincial realizó las tareas de mantenimiento y pidió "precaución". También se afectó la circulación en sectores de ruta 13 y 52, en Las Heras.

El periodista Miguel Pelaytay, que vive en ese valle cordillerano, admitió que "hacía mucho tiempo que no se veía un temporal así", y avisó que hay algunos vecinos sin acceso al agua potable debido a los desbordes de barro.