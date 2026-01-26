El Sistema Integrado del Paso Cristo Redentor permanece cerrado de manera preventiva este lunes para todo tipo de vehículos, debido a las tormentas y la inestabilidad climática en toda la zona de cordillera, factores que impiden garantizar condiciones seguras para el tránsito.
Continúa cerrado el Paso Cristo Redentor por los aludes y desprendimientos tras la tormenta
La inestabilidad en la cordillera obligó a suspender el paso a Chile. Hay alrededor de 600 autos aparcados que esperan cruzar. A las 10 podría haber novedades
En el cobertizo nº1 de la Ruta 60 de Chile se produjo un alud y hubo que evacuar a decenas de personas. Alrededor de 600 autos están aparcados a la espera del cruce.
En ese sentido, se informó que continúan con el aparcamiento de vehículos particulares en las playas 3 de YPF, así como el de camiones. La plata de A.C.I está al 100%, a la espera de la reunión prevista para las 10. La misma se llevará a cabo entre las autoridades de Argentina y el vecino país para determinar cómo continúa la jornada. Desde Chile informaron que siguen las complicaciones en la ruta 60.
Aquí, uno de los aludes que afectaron el camino:
Imposible transitar hacia el Paso Cristo Redentor
La medida fue adoptada durante la noche del domingo tras las comunicaciones entre ambas coordinaciones fronterizas y en base a un reporte de Vialidad chilena, que advirtió sobre el impacto del clima en el estado de la ruta.
Detallaron que se registran desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el sector chileno que impiden la transitabilidad.
Desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores informaron que cualquier actualización sobre el estado del paso internacional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.
Asimismo, recomendaron a los usuarios monitorear las cuentas de X (ex Twitter) @UPFronterizos y @CFLosLibertador para conocer en tiempo real las condiciones del cruce antes de iniciar el viaje.
Lluvia y aludes de barro en el camino a Chile
Ya el domingo por la tarde, las lluvias registradas en la zona de montaña obligaron a un corte preventivo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3 en la zona de Los Árboles (Potrerillos) -a pocos kilómetros de Uspallata-, luego de que se rompiera una defensa de descarga aluvional y el material arrastrado invadiera la calzada.
Aquel corte duró casi dos horas y tras los trabajos de Vialidad habilitaron la calzada, aunque sería por poco tiempo porque el temporal siguió y del lado chileno también hubo inconvenientes.
Estas imágenes muestran el panorama que se registró en el área:
En el caso de Uspallata, la interrupción del tránsito fue coordinada por la Guardia Urbana Municipal de Las Heras (GUM) y se mantuvo hasta que descendió el caudal de agua. Personal de Vialidad Provincial realizó las tareas de mantenimiento y pidió "precaución". También se afectó la circulación en sectores de ruta 13 y 52, en Las Heras.
El periodista Miguel Pelaytay, que vive en ese valle cordillerano, admitió que "hacía mucho tiempo que no se veía un temporal así", y avisó que hay algunos vecinos sin acceso al agua potable debido a los desbordes de barro.